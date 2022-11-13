Ідеологічний розкол: як відхід із Херсона вплинув на взаємини Путіна з оточенням

Відхід окупантів під тиском ЗСУ з Херсона – історичний момент. Він має значення не лише для України, але й для Росії та її диктатора.

Як пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни, відхід Росії з Херсона розпалює ідеологічний розкол між діячами, які підтримують війну, та президентом Владіміром Путіним.

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Такі дії окупантів підривають довіру до відданості Путіна та його здатності виконати свої військові обіцянки.

Як критикують Путіна його прихильники

До прикладу, російський ідеолог "русского міра" Олександр Дугін, який виступає за війну, відкрито критикує Путіна за те, що той не зміг підтримати російську ідеологію, здавши місто Херсон. Дугін сказав, що ця російська ідеологія визначає відповідальність Росії захищати "російські міста", такі як Херсон, Бєлгород, Курськ, Донецьк і Сімферополь.

Дугін також применшив роль радників Путіна в неспроможності захистити "русский мір" і зазначив, що командувач російськими військами в Україні генерал армії Сергій Суровікін не несе відповідальності за політичне рішення про вихід з Херсона.

Він також звинуватив адміністрацію президента у відстоюванні «фейкової» ідеології через страх передати "російській ідеї". Дугін також згадав про застосування тактичної ядерної зброї, яке, як він туманно назвав "кінцем", і зазначив, що пізні зміни російської військової кампанії не дали жодного ефекту для зміни перебігу війни.

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Націоналістичні пропагандисти Путіна, такі як Владімір Соловйов, дедалі частіше вимагають від Кремля та вищого військового командування цілковитої відданості їхнім цілям в Україні. А Соловйов навіть закликав до повної мобілізації та звільнення некомпетентних чиновників після капітуляції Росією Херсона.

Путіну важче заспокоїти частину високоідеологізованих провоєнних електоратів через неспроможність його військових досягти його максималістських цілей повалення українського уряду та захоплення всієї України,

– додали аналітики ISW.

Пряма критика Путіна в середовищі провоєнної спільноти є майже безпрецедентною, і гучна та необдумана атака Дугіна на Путіна може свідчити про зміни серед російських націоналістичних ідеологів. А мобілізація та великі втрати окупантів, ймовірно, продовжуватимуть засмучувати членів російського суспільства.

Що відомо про звільнення Херсона

11 листопада спецпідрозділи ЗСУ зайшли в Херсон. Місцеві зустріли українських захисників з квітами, обіймами та українськими прапорами.

Окупанти, втікаючи з міста, зруйнували за собою всю інфраструктуру та залишили багато мін та розтяжок. Зараз українські воїни проводять у місті зачистку, відбуваються стабілізаційні заходи та розмінування території.

12 листопада командувач ОК "Південь" Андрій Ковальчук завітав у Херсон. Мешканці Херсона, які змогли нарешті без страху виходити на вулиці рідного міста, не стримували свої емоції. Вони оплесками зустріли героїв.

До Херсона після звільнення з-під окупації повертається життя. Туди вже прибула військова адміністрація, правоохоронці та співробітники СБУ.

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Путіну важче заспокоїти частину високоідеологізованих провоєнних електоратів через неспроможність його військових досягти його максималістських цілей повалення українського уряду та захоплення всієї України, як раніше оцінювало ISW.[2]