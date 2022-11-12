"Найкраща вечірка у житті": фотографи Ліберови поділилися новими кадрами з Херсона

Одеські фотографи Костянтин та Влада Ліберови завітали до звільненого Херсона. Зв'язку та світла немає, проте у центрі біля України херсонці влаштували гучну вечірку.

Херсон гуляє та святкує звільнення. Місто, хоч без опалення, електроенергії та зв'язку, одразу ожило. Фотографам, які приїхали до щойно звільненого Херсона, пощастило зловити цей момент.

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"Це найкраща вечірка в житті": фото святкувань Херсона

Херсонці нарешті святкують звільнення. Гуляння тривають вже добу. Одеські фотографи Ліберови приїхали до міста та зробили фотографії, які колись увійдуть в підручники історії.

Ми в Херсоні. В нашому Херсоні! І це найкраща вечірка в нашому житті! Ми ледве не плачемо! Люди обіймають нас, обіймають військових! Зв‘язку немає, ми ледве вийшли на зв‘язок, подяка нашим військовим,

– розповіли фотографи.

Що відомо про звільнення Херсона

11 листопада спецпідрозділи ЗСУ зайшли в Херсон. Херсонці зустріли українських захисників з квітами, обіймами, українськими прапорами та скандуючи "ЗСУ".

В обід того дня, коли Генштаб та Міноборони ще не дали оголошення, у ГУР повідомили, що Херсон повертається під контроль України й до міста заходять частини ЗСУ. Російських загарбників, які поховалися в місті в цивільному одязі, закликали добровільно здатися у полон.

Окупанти, втікаючи з міста, зруйнували за собою всю інфраструктуру та залишили багато мін та розтяжок.

Зараз українські воїни проводять у місті зачистку, відбуваються стабілізаційні заходи та розмінування території.

При цьому в ОК "Південь" попередили, що тепер росіяни можуть сильно обстрілювати місто. Зовсім неподалік, на лівому березі Дніпра, оборонні споруди окупантів.

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