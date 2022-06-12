Звільнення Херсонщини буде поступовим, аби не ризикувати людьми, – Кім

Збройні Сили України планують поступову деокупацію Херсонської області, щоб не наражати на небезпеку мирних людей. На відміну від Росії, яка гребує життями людей, Україна покладається на військову тактику.

У нас інша концепція війни та життя, – Кім

Відповідну інформацію в інтерв'ю італійським журналістам озвучив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Він наголосив, що Україна не може використовувати тактику Росії та великими ривками військ просуватися відкритою місцевістю.

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Віталій Кім пояснив, що російська тактика призведе до великої кількості жертв серед мирного населення. Відтак, через іншу концепцію війни та життя Україна покладається на тактичний успіх.

Якби ми це зробили, ми втратили б багатьох людей. У нас інша концепція війни та життя: росіяни вбивають своїх солдатів, ми намагаємось обмежити втрати. Вони стріляють – ми покладаємось на військову тактику,

– сказав очільник Миколаївської ОВА.

Кім розповів про загрози для мирного населення

Миколаївська область межує з Херсонщиною, з окупованих територій якої Росія завдає ударів. Віталій Кім розповів про загрозу для мирного населення в окупованих населених пунктах Півдня.

За словами глави Миколаївської ОВА, росіяни використовують стару військову техніку, яка дуже неточна при стрільбі й може зачепити цивільних.

Вони воюють зі старою зброєю, яка має похибку у двісті метрів, що вчетверо перевищує європейські стандарти. А потім, щоправда, вони байдужі до українського населення. Коли у них закінчуються військові об'єкти, вони стріляють у будинки,

– резюмував Кім.

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Яка ситуація на Херсонщині

Росії у перші тижні повномасштабної війни вдалося тимчасово окупувати частини Херсонської області та призначити так званих "керівників області". Після цього окупаційна влада запровадила бівалютну зону та намагається змусити дітей навчатися за російською програмою.

Законний глава Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута розповів, що нещодавно в окупованому Херсоні був представник Володимира Путіна, який наказав підготувати так званий "референдум" до осені.

Відомо, що Збройні Сили України пішли в контрнаступ на Херсонщині. Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович, що нашим військовим вдалося знешкодити батальйонну тактичну російську групу.

9 червня українська авіація завдала удару по позиціях російських військ одразу в 5 населених пунктах Херсонської області. Також втрат ворогу завдали українські артилеристи.

10 червня повідомлялося, що розвідники ЗСУ під час операції на Півдні знищили групу десантників окупаційних військ Росії. Завдяки цьому навіть вдалося захопити озброєння ворогів.

11 червня стало відомо, що українські військові змогли повернути контроль над Таврійським.

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