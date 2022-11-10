У Каховці – потужна "бавовна": прилетіло по великому скупченню окупантів

Збройні Сили України активно нищать російських окупантів на нашій землі. Так, на Херсонщині 10 листопада сталась нова "бавовна".

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. Таким чином, це вкотре доводить, що українські захисники гарно дають відсіч загарбникам.

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У Каховці потужна "бавовна"

Як розповів Хлань, у Каховці зафіксовано прильот по великому скупченню російських окупантів, які базувались на станції переливання крові.

Місцеві кажуть, що дуже гарно розлітались,

– зазначив депутат.

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Зараз росіяни активно будують "лінії оборони" на Лівобережжі Дніпра, а не на правому березі. Біля Херсона "лінії оборони" спостерігаються біля об'їзної дороги й в селі Наддніпрянському.

Михайло Подоляк розповів, що нині Росія хоче зробити Херсон "містом смерті". Російські військові мінують усе, що можуть: квартири, каналізацію. А артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни.

Аналітики Financial Times вважають, що російські війська отримали наказ відступити з Херсона. Це означає перемогу України в битві за південно-східні території.

За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, кожен "жест доброї волі" означає колосальні зусилля захисників.

На Херсонщині 1 жовтня військові просунулись в глибину оборони ворога на приблизно 36,5 кілометрів.

Загалом вдалось деокупувати 1381 квадратних кілометрів та взяти під контроль 41 населений пункт.

Наші військові вже в селі Правдиному, що недалеко від Херсону. Воно розташоване у Білозерській селищній громаді Херсонської області.

Також Збройні Сили України зайшли в місто Снігурівка, що в Миколаївській області. Воно межує з Херсонською областю.

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