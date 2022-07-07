ЗСУ йдуть, не будьте живим щитом ворога, – мер Олешків закликав місцевих евакуюватися

Триває 134 доба героїчного протистояння України російським окупантам. ЗСУ поступово просуваються й здійснюють успішні контрнаступальні дії на Півдні нашої держави.

При цьому робота захисників та захисниць ускладнюється, оскільки ворог розміщує свій особовий склад, зброю та техніку поблизу помешкань мирних жителів, зокрема у Херсонській області. Мер Олешків Євген Рищук закликав мешканців регіону евакуюватись із небезпечних територій.

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Мешканців Херсонщини вкотре закликали евакуюватись

Євген Рищук звернувся до жителів Олешківської громади та решти тимчасово окупованих територій Херсонської області. Він наголосив, що Збройні Сили України просуваються у регіоні, й мирним мешканцям варто убезпечити себе від ймовірних бойових дій, при цьому не сприяти діям загарбників.

Шановні жителі Олешківської громади та Херсонщини, якщо ви проживаєте поблизу розташування об'єктів, де проживають ворожі солдати росії або розташовані ворожі ППО, склади з боєприпасами, є скупчення ворожої техніки, наполегливо рекомендую їхати звідти якнайдалі. ЗСУ йдуть! Смерть ворогам!

– написав мер Олешків.

До слова, посадовець закликав мешканців Херсонської області не бути живим житом для російських окупантів у регіоні та якомога швидше евакуюватись.

Успіхи українських сил на Херсонщині: коротко

Радник очільника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що 7 липня ЗСУ ювілейний 25-й раз успішно вдарили по скупченню техніки окупантів у Чорнобаївці. Станом на 15:37 там тривала пожежа – детонували боєприпаси ворога.

У вечірньому зверненні від 6 липня Володимир Зеленський запевнив, що українські сили просуваються одразу на кількох тактичних напрямках, зокрема на Херсонщині та у Запорізькій області. Він закликав ширити серед мешканців тимчасово окупованих територій Півдня правду – за них борються.

Херсонські партизани нещодавно знищили ворожий склад боєприпасів біля місцевого залізничного вокзалу. Анонімний партизан записав звернення, в якому викрив 2 локації розміщення російських окупантів – їх, за словами активіста, невдовзі знищать або самі партизани, або ЗСУ.

На Херсонщині 5 липня ЗСУ успішно відбили контратаку посиленого взводу противника біля Лозового, окупанти зазнали втрат. Крім того, українські гелікоптери завдали авіаційного удару по скупченню загарбників біля населеного пункту Правдине, що у Білозерській селищній громаді області.

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