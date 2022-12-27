Нарада керівництва закінчилась обстрілом: Жданов розкрив подробиці удару по штабу росіян
Росіяни до останнього обороняються на окупованій частині Херсонщини. Однак днями нарада вищого керівництва там закінчилася артилерійським обстрілом від ЗСУ.
Про це на своєму YouTube-каналі розповів український військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал. Мовиться про великі жертви серед військового керівництва Росії.
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Їм потрібна стратегічна оборона для того, щоб хоч якось знизити інтенсивність бойових дій з нашого боку,
— додав військовий експерт.
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Нарада закінчилась обстрілом
26 грудня 2022 року на лівому березі Херсонщини командування південного військового округу збройних сил Росії проводило нараду. Вона проходила в штабі окупантів в районі військового пункту Забарине.
Ця виїзна колегія, пропускає Жданов, була присвячена питанням організації оборони лівого берега. Там були присутні офіцери Генерального штабу російських збройних сил.
Однак наша розвідка спрацювала чудово. І в результаті ця нарада не закінчилася добром,
— зазначив Жданов.
Військовий експерт повідомив, що Збройні Сили України накрили нараду та всіх її присутніх артилерійським обстрілом.
На 27 грудня є дані, що тільки поранених там понад 70 осіб зі складу старших і вищих офіцерів. Кількість загиблих досі уточнюється.
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