путін стоїть на порозі великої особистої поразки: що нею стане

Помічник голови адміністрації Херсонської області Сергій Хлань підкреслив у інтерв'ю українському телебаченню, що до вересня ЗСУ можуть звільнити територію Херсонщини і таким чином зірвати плани російського диктатора владіміра путіна щодо приєднання цього українського регіону до російської федерації.

Херсонська розв'язка вже близько

Про те, що українські Збройні Сили можуть перейти в контратаку на території Херсонської області, говорив також у своєму нічному відеозверненні у суботу Президент України Володимир Зеленський. Та і західні військові аналітики говорять про можливість такої контратаки.

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Якщо вона таки розпочнеться, це буде певним підсумком п'яти місяців війни, що її розпочав російський президент володимир путін проти України 24 лютого цього року.

Однак ми маємо з вами усвідомлювати, що звільнення Херсонської області не буде простою задачею для українських Збройних Сил. Тим більше на тлі постійних спроб російських окупантів захопити всю територію Донецької області України.

Як відомо, окупація всієї Луганщини і Донеччини є принциповим питанням не стільки для російських військових, скільки для президента владіміра путіна. Адже він розпочав свою так звану "спеціальну операцію" саме під приводом окупації Донеччини і Луганщини і нібито на прохання маріонеткових керівників окупованих регіонів, на території яких росіяни ще у 2014 році, під час першої хвилі окупації українських земель, створили так звані псевдореспубліки – кримінальні утворення, головною метою яких було перетворитися на плацдарм для подальшого наступу на українську територію.

Звичайно, якщо зараз російським бандитам не вдасться вийти на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей України, щоб створити умови для проведення там фейкових "референдумів" щодо приєднання до російської федерації, це буде особистою поразкою володимира путіна.

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І тут виникає досить просте питання: наскільки обидві армії – і українська, і російська – можуть воювати на два фронти? І на сході, і на півдні. І де можуть бути зосереджені зусилля українських і російських військових? Наскільки зараз росіянам важливо захопити території на Донеччині, і вони таким чином не будуть більше уваги приділяти Херсонській області? І наскільки українським військовим важливо звільнити саме територію Херсонської області, і вони таким чином не зможуть повну увагу зосередити на тому, щоб не допустити окупації великої частини території Донецької області російськими агресорами? Все це ми побачимо вже незабаром.

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Тому що ми розуміємо, що пауза, яка розпочалася у цій війні після того, як російським окупантам вдалося встановити контроль майже над всією територією Луганської області України, закінчується, і росіяни готуються до нових агресивних дій, а українські військові, як ми чули від представників українського командування і від президента Воглодимира Зеленського, готуються до того, щоб звільнити від окупантів всю Херсонську область України.

Між тим росіяни, як ми можемо зрозуміти, не втрачають своїх амбіцій щодо повалення української влади і встановлення на території нашої країни маріонеткового антинародного режиму. Про такі бажання, зокрема, говорив кремлівський Ріббентроп, міністр закордонних справ рф сєргєй лавров, який підкреслив, що росія нібито дуже хоче допомогти українському народу змінити владу. Так, ніби український народ запитує у путіна, лаврова та інших українських шизофреніків, що йому робити із власною владою.

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Адже варто все ж таки нагадати, що, на відміну від росії, де всі вибори контролюються бандою путіна та силовими структурами, в Україні вибори відбуваються на демократичних засадах, і громадяни України мають можливість, на відміну від сусідів в рф, самим вирішувати, хто буде президентом країни, хто – депутатами парламенту тощо. Розкіш, яку росіяни не можуть собі дозволити, можна сказати з середини 90-х років.

Тож ми можемо чітко сказати, що населення сусідньої країни в принципі не уявляє собі, що таке демократія, але уявляє, що таке насилля, вбивство, зґвалтування, крадіжка. Це все те, що визначає державність російської федерації, яка давно вже перетворилася з імітування держави на терористичну організацію на чолі з владіміром путіним.

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