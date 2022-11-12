Навіщо зволікати: у Херсоні та Бериславі вже перефарбовують стелли у синьо-жовтий
12 листопада 2022 , 21:08Читать новость на русском
У звільнених Херсоні та Бериславі місцеві жителі швидко організувалися й вже почали перефарбовувати стелли на в'їзді у кольори України. Під час окупації росіяни зіпсували їх своїм триколором.
Херсонщина – це Україна. Тож коли ЗСУ прогнали російських терористів, місцеві жителі почали повертати все, як було.
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Жителі перефарбовують стелли
Після звільнення жителі Берислава та Херсона швидко організувалися та почали перефарбовувати стелли на в'їзді до міст у синьо-жовті кольори. Зокрема у Бериславі прикрашати стеллу вже завершини. Переконані, що у Херсоні результат ми побачимо вже наступного дня.
Що відомо про звільнення Херсона та Берислава
- 11 листопада ЗСУ увійшли до Берислава, Херсона та в ряд інших населених пунктів правобережжя Херсонщини.
- Українці радо зустрічали захисників з обіймами та квітами. Вони дякували українським воїнам за звільнення.
- Станом на вечір 12 листопада ЗСУ контролюють понад 60 населених пунктів Херсонщини. Зараз тривають стабілізаційні заходи, а вибухотехніки розміновують території.
- Окупанти залишили за собою багато мін, розтяжок та боєприпасів. Лише за добу вилучено близько 2 тисяч вибухонебезпечних предметів.
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