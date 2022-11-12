Публічне визнання труднощів: окупанти почали готувати вихід із Херсона ще наприкінці жовтня

У п'ятницю, 11 листопада, українські військові почали стрімко просуватися до Херсона. Російські окупанти під тиском ЗСУ вимушено відступили з Херсона.

Міноборони Британії про підготовку відступу росіян із Херсона

Відступ відбувся декілька днів після того, як Сєргєй Шойгу оголосив про виведення російської армії з Херсону. У Міністерстві оборони Великої Британії припустили, що до цього росіяни почали готуватися раніше, ніж 11 листопада.

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Зазначається, що 11 листопада 2022 року Міноборони Росії заявило про завершення їхнього виведення з Херсона. Скоріше за все, у межах цього процесу російські війська зруйнували автомобільні та залізничні мости через річку Дніпро.

Завершення відкликання відбулося лише через два дні після його оголошення. Цілком ймовірно, що процес виведення розпочався ще 22 жовтня, коли встановлені Росією особи в Херсоні закликали цивільних залишити місто,

– заявили у відомстві.

Також додали, що існує реалістична ймовірність того, що російська військова техніка та військові в цивільному одязі евакуювалися разом із заявленими 80 000 евакуйованих осіб протягом останніх тижнів.

Відхід з Херсону є публічним визнанням труднощів

Херсон був єдиною обласною столицею, захопленою російськими військами з лютого, тому відступ завдає значної репутаційної шкоди Росії.

Відхід є публічним визнанням труднощів, з якими зіткнулися російські сили на західному березі Дніпра,

– заявили в Міноборони Британії.

Водночас у відомстві підкреслили, цілком ймовірно, що Україна повернула собі значні території Херсонської області на західному березі річки Дніпро, і тепер її сили в основному контролюють сам Херсон.

Крім того, є припущення, що Росія досі намагається евакуювати сили з інших районів області через річку до оборонних позицій на східному березі.

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