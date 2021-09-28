Звільнення у Кабміні: кандидати на "виліт" змінились – ЗМІ

28 вересня 2021 , 14:15

Джерело:

"Українська правда"

"Слуги народу" планують на початку жовтня здійснити в уряді декілька кадрових змін. Однак нині достеменно невідомо, глав яких міністерств звільнятимуть.

Відтак, останніми днями список кандидатів на "виліт" дещо змінився. Втриматися у своєму кріслі може очільник Міноборони Андрій Таран, результатами роботи якого незадоволені практично усі.

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Кандидати на "виліт" з Кабінету міністрів

Водночас найбільш ймовірними кандидатами на звільнення є троє міністрів:

  • Глава Мінсоцполітики Марина Лазебна;
  • Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський;
  • Керівник Міністерства захисту довкілля Роман Абрамовський.

Однак до наступного тижня перелік кандидатів на "виліт" може зазнати змін.

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"Слуги" представлять список на звільнення

  • Давид Арахамія повідомив, що під час виїзного засідання "Слуг народу" обговорять питання змін у Кабінеті Міністрів України.
  • За словами голови президентської фракції, по приїзду анонсують список кандидатів, тоді зберігати це у секреті вже не буде сенсу.
Автор: Олег Васьків