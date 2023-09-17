Плацдарм для наступу: у ЗСУ пояснили, що дасть звільнення Кліщіївки

У Східному угрупованні військ розповіли про ситуацію у Кліщіївці та в районі залізниці. Крім цього у ЗСУ поділилися подробицями про втрати серед окупантів.

Начальник пресслужби Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш підтвердив звільнення Кліщіївки. Про це він 17 вересня сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Читайте також Під звук вибухів: військові показали прапор України у звільненій Кліщіївці

Україна офіційно повернула Кліщіївку

Євлаш заявив, що це село розташоване південніше міста Бахмут.

Завдяки героїчним та відважним діям наших захисників 80-ої окремої десантно-штурмової бригади, 5-ої окремої штурмової бригади та Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" населений пункт Кліщіївка сьогодні офіційно звільнено від окупантів,

– наголосив він.

За його словами, українські захисники зараз закріплюються на місцевості та проводять стабілізаційні заходи з розмінування.

Що дає звільнення цього села

Представник Східного угруповання ЗСУ наголосив, що наші воїни здобули для себе плацдарм, що дозволить продовжувати наступ та звільняти українську землю від окупантів. Завдяки звільненню Кліщіївки вони зможуть контролювати логістичні маршрути, через які йдуть постачання у Бахмут.

Також повернення села оголило фланги Бахмута, зокрема південний. Це полегшить просування ЗСУ вглиб позицій противника та дозволить завдавати більш точних ударів по ворогу за допомогою артилерії, дронів та іншої зброї.

Окупанти зазнали серйозних втрат

Євлаш заявив, що наші підрозділи завдали дуже потужного ураження росіянам на цьому напрямку. А саме десантним підрозділам, батальйону "Ахмат" з кадировцями, угрупуванню "Шторм-Z", що складається з російських зеків, та ГРУ. Крім цього наші захисники вдарили по мотострілецьких підрозділах.

Яка ситуація з залізницею

Як пояснив Євлаш, залізниця дуже важлива для росіян, оскільки плече підвозу у них складає приблизно 50 – 60 кілометрів. Все, що розташовано далі, дуже складно забезпечується в окупаційній армії. Тому ворожі підрозділи можуть страждати через нестачу постачання.

За його словами, зараз на цьому напрямку тривають жорсткі бої. Представник Східного угруповання ЗСУ наголосив, що українські воїни борються за кожен метр нашої землі. Суспільству офіційно скажуть, чия залізниця, тоді, коли про це можна буде остаточно повідомити.

Що сказали у Міноборони

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своїх соцмережах відреагувала на повернення Кліщіївки. Вона наголосила, що дякувати за це треба 80-тій бригаді ДШВ, легендарній 95 бригаді, 5-тій окремі штурмовій бригаді та Обʼєднаній штурмовій бригаді Національної поліції "Лють".

Але ворог все ще прагне повернути втрачені позиції. Тому сьогодні весь день доводилось відбивати ворожі атаки,

– написала представниця Міноборони.

Як відреагував Зеленський

Володимир Зеленський під час свого традиційного звернення до українців привітав звільнення Кліщіївки та подякував за це нашим воїнам. Президент України окремо виділив 80-ту бригаду ДШВ, 5-ту окрему штурмову бригаду, славетну 95-ту та Об'єднану штурмову бригаду Національної поліції "Лють".

Кліщіївка! Молодці!

– сказав він.

Крім цього голова держави подякував усім захисникам, що зараз перебувають на передовій. Також український лідер висловив подяку Повітряним силам за захист нашого неба.