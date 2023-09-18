Втратять логістичну артерію: деокупація Кліщіївки потужно вдарить по можливостях росіян

Про звільнення Кліщіївки, що на Донеччині, стало відомо 17 вересня. Втрата важливого населеного пункту суттєво вплине на позиції росіян на Сході.

Звільнена Кліщіївка тривалий час частково була сірою зоною, частину її території контролювали ЗСУ, а на іншій перебували підрозділи російських окупаційних військ. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, додавши, що росіяни далі намагатимуться контратакувати та відбивати позиції.

Дивіться також Звільнення Андріївки та стабілізація фронту: як за тиждень змінилась карта бойових дій

Чим важлива Кліщіївка

Для окупантів цей населений пункт, так само як і недавно звільнена Андріївка, є дуже важливим. Втрачаючи контроль над Кліщіївкою, росіяни у перспективі повністю втрачають південно-західний сектор.

Логістична артерія, яка поєднує між собою Горлівку та Бахмут, буде втрачена найближчим часом, тому що не маючи Кліщіївки, Андріївки, а на підході й Курдюмівка, росіяни не зможуть утримувати територію по правий фланг від цієї траси,

– розповів Олександр Коваленко.

Він додав, що росіяни будуть змушені поступово відходити й цього вже ніяк не зупинити.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" про значення Кліщіївки: дивіться відео

Сили оборони взяли під контроль Кліщіївку: що відомо