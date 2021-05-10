Шмигаль запевняє, що звільнення Коболєва не вплинуло на відносини з кредиторами

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На посаді голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва замінив Юрій Вітренко. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль впевнений, що такі кадрові ротації не мають вплинути на перемовини з міжнародними кредиторами.

Джерело:

"РБК-Україна"

Про це прем'єр розповів в інтерв'ю. Він запевняє, що жоден принцип корпоративної реформи уряд ламати не збирається.

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У західних партнерів є більші пріоритети, – Шмигаль

Вплив на кредиторів і наших партнерів можуть мати рішення, які будуть ламати принципи корпоративної реформи, як і інших реформ, які реалізовуються в Україні,
– зазначив Шмигаль.

Щодо західних партнерів, то для них набагато більше значення, каже прем'єр, має завершення реформи правосуддя та антикорупційне законодавство.

Прізвища не мають значення, – прем'єр

Вже потім за пріоритетністю – корпоративне управління, яке має йти комплексом з великою приватизацією.

І Коболєв, і Вітренко сприймаються західними партнерами як топменеджери-реформатори. Дослівна фраза наших партнерів: прізвище не грає ролі,
– впевнений Шмигаль.

Коротко про зміни у "Нафтогазі"

  • Під час заслухання звіту роботи "Нафтогазу" за 2020 рік, уряд висловив невдоволення роботою голови правління та наглядової ради.
  • Андрія Коболєва звільнили з посади, а замість нього призначили Юрія Вітренка.
  • Наприкінці квітня усі члени наглядової ради "Нафтогазу" подали у відставку. 
  • Кабмін закликав наглядову раду продовжити працювати до обрання нової. Однак там відмовили.