Шмигаль запевняє, що звільнення Коболєва не вплинуло на відносини з кредиторами

На посаді голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва замінив Юрій Вітренко. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль впевнений, що такі кадрові ротації не мають вплинути на перемовини з міжнародними кредиторами.

Про це прем'єр розповів в інтерв'ю. Він запевняє, що жоден принцип корпоративної реформи уряд ламати не збирається.

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У західних партнерів є більші пріоритети, – Шмигаль

Вплив на кредиторів і наших партнерів можуть мати рішення, які будуть ламати принципи корпоративної реформи, як і інших реформ, які реалізовуються в Україні,

– зазначив Шмигаль.

Щодо західних партнерів, то для них набагато більше значення, каже прем'єр, має завершення реформи правосуддя та антикорупційне законодавство.

Прізвища не мають значення, – прем'єр

Вже потім за пріоритетністю – корпоративне управління, яке має йти комплексом з великою приватизацією.

І Коболєв, і Вітренко сприймаються західними партнерами як топменеджери-реформатори. Дослівна фраза наших партнерів: прізвище не грає ролі,

– впевнений Шмигаль.

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