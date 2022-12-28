Кремінна – ворота на Донбас: NYT про найближчі перспективи ЗСУ у відвоюванні територій

Скоро українці можуть почути добрі новини з Кремінної, адже ЗСУ впевнено звільняють Луганщину від загарбника. Невеличке місто на Сході країни відіграє важливу у роль у подальшому перебігу війни.

У виданні The New York Times стверджують, що відвоювання Кремінної відкриє українським воїнам дорогу на великі промислові міста. Окупанти докладають максимальних зусиль, аби стримати ЗСУ, адже ці території – найважливіші здобутки війни для них.

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ЗСУ наближаються до звільнення Кремінної

У NYT повідомляють, що українські війська наблизилися до повернення Кремінної, що на Луганщині. Водночас росіяни борються за місто як за один із цінних здобутків за час повномасштабного вторгнення.

Кремінна – це ворота у два набагато більших міста поблизу: Сєвєродонецьк і Лисичанськ, – важливі промислові центри Донбасу, які потрапили до Росії після виснажливої й дорогої літньої кампанії. Президент Росії Владімір Путін назвав завоювання та анексію Донбасу "серцем військових зусиль",

– пояснюють в NYT.

Окупанти зміцнили свої позиції поблизу Кремінної оборонними загородженнями. Коли ЗСУ вдасться відвоювати місто, – це значно розширить позиції української армії у регіоні та дасть контроль над основними дорогами, що ведуть до Сєвєродонецька та Лисичанська.

До слова, напередодні президент України Володимир Зеленський назвав ситуацію в Кремінній – "важкою і болісною". Гарант Конституції додав, що окупанти витрачають усі доступні їм ресурси, аби "вичавити хоча б якесь просування".

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