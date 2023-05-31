Кримський міст – найперша ціль, – полковник запасу ЗСУ про деокупацію півострова
Українські військові активно знищують логістику ворога, щоб розпочати потужний наступ й звільнити тимчасово окуповані території. Зокрема, це стосується й захопленого Криму.
Утім, починати потрібно з Кримського мосту, потім буде простіше працювати з рештою нафтопереробних заводів. Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктуор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.
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"Мені не подобається заява ГУР про те, що Кримський міст не можна руйнувати, по ньому потім відходитимуть російські частини. Які такі товариші у нас переживають, щоб росіяни собі пальчики не прищемили?", – акцентував полковник запасу ЗСУ.
Світан про знищення Кримського мосту: дивіться відео
Ворог перевозить те, що вбиває наших бійців
У ворога є три способи відходу. Натомість нам знищити міст просто необхідно. По ньому йде паливо та військова амуніція. Залізничні шляхи росіяни вже відбудували. Так, кожної доби проходить щонайменше 3 тисячі тонн амуніції, яка стріляє та вбиває наших військових.
Однозначно найперша ціль – це знищення Кримського мосту. Я так розумію, готуються. Або домовляються, передомовляються – і це допускаю, що може досі висіти якийсь "договорняк",
– констатував Світан.
Тому зараз потрібно хоча б знищення по лінії постачання – усі нафтопереробні заводи, паливні приймачі, паливні розподілювачі.
Чому Storm Shadow ще не долетіли до Кримського мосту
- Україна отримала далекобійні ракети Storm Shadow від Великої Британії. Передбачалося, що цією зброєю наші військові одразу ж вдарять по Кримському мосту, проте цього поки не сталося.
- Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що усе попереду. Наразі ЗСУ працюють ракетами по інших об'єктах. Українські військові знають, що робити, коли і як.
- "Не потрібно поспішати. Особливо в таких дуже чутливих питаннях, до яких потрібно ретельно готуватись, щоб отримати стовідсотковий результат", – пояснив Данілов.