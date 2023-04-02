ГУР працює: розвідка заінтригувала фото

Українці очікують на звільнення з-під окупації Криму. У Головному управління розвідки вирішили підігріти інтерес до цього питання, виклавши інтригуючу публікацію.

У їхньому телеграмі з'явився вкрай лаконічний, як і має бути у розвідці, допис. Він натякає нам на те, що в Ялті щось неодмінно має щось статися.

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Окупантам слід приготуватися

Крим. Ялта. 2023,

– йдеться у дописі.

Це просте та чітке нагадування про те, що ворогам у Ялті цьогоріч слід бути вкрай обережними. Якщо ж вони не готові постійно оглядатися, то найкраще, що можуть зробити, – покинути півострів негайно ж.

Нагадаємо, що наприкінці 2022 року глава ГУР МО Кирило Буданов розповів, як Україна повертатиме Крим. За його словами, півострів знову стане частиною нашої держави за допомогою сили та дипломатії. Водночас він наголосив, що без першого впоратися з ворогом не вийде. Тож "наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках".

Власне, на фото, яке 2 квітня виклали ГУР МО, можна побачити розвідника, який вилазить з-під води з гвинтівкою у руках. Кадр підписаний також хештегом #працюєГУР.



ГУР попередили окупантів у Криму, що працюють / Фото ГУР МО

Окупанти риють окопи