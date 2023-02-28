Для звільнення Криму потрібні 2 принципові речі, – військовий експерт
Україна прагне повернути Крим, який Росія захопила у 2014 році. Наразі для деокупації півострова ЗСУ вкрай потребують 2 види озброєння.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, для звільнення Криму ЗСУ повинні мати далекобійні ракети та потужну авіацію.
До теми Звільненням Криму поставимо історичну крапку, – Зеленський
Що потрібно для деокупації Криму
Черник підкреслив, що звільнення півострова не є неможливим завданням для ЗСУ. Однак для деокупації захопленого Росією Криму важливі 2 принципові речі.
Насамперед українські військові потребують далекобійних ракет ATACMS, які можуть влучати у ціль щонайменше до 300 кілометрів. У такий спосіб Кримський міст перестане бути логістичною ниткою для підтримки для кримського угруповання російського війська, зазначив військовий експерт.
Також Петро Черник наголосив, що ЗСУ вкрай важливі потужні авіаційні комплекси. Бажано, щоб Україна отримала саме винищувачі F-16.
Потрібно не менше 60 машин повітряного класу. Тобто хороших авіаційних комплексів, бажано F-16. Пам’ятаємо, що ворог має доволі важкі авіаційні комплекси Іл-76, Ан-124 "Руслан". Він може ними доправляти найрізноманітніші матеріали до Криму,
– сказав він.
Військовий експерт переконаний: для того, що Росія не могла доставляти оснащення для своїх військових у Крим, потрібна авіація.
Черник про звільнення Криму: дивіться відео
Що відбувається в Криму: останні новини
- У тимчасово окупованому Севастополі вивісили синьо-жовтий прапор. Це робота партизанів. Фото опублікували у місцевих джерелах, які розповідають про партизанський рух. Зазначили, що стяг вивісили над арками на Графській пристані.
- Дівчина намалювала герб України на дитячому майданчику на вулиці Біла Куна у Сімферополі. Це помітив блогер окупантів Олександр Таліпов. Він знайшов відео з камер спостереження та ідентифікував дівчину. Згодом представник російських вбивць опублікував відео, де дівчина просить вибачення й обіцяє замалювати символіку. Вона також говорить, що підтримує Владіміра Путіна.
- На радіостанціях в окупованому Криму 24 лютого прозвучало звернення очільника ГУР Кирила Буданова. Він заявив, що Україна поверне всі свої території та знайде кожного зрадника.