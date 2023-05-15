Росіянам доведеться тікати вплав, – Світан про план деокупації Криму від Залужного

В нещодавньому інтерв'ю Валерій Залужний заявив, що в ЗСУ знають, що потрібно робити для звільнення Криму та Донбасу. Для того, аби втілити план звільнення Криму найбільш ефективно, зараз Україні вкрай необхідні перш за все далекобійні ракети.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він припустив, який може бути план зі звільнення півострова.

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За словами Світана, найкращий варіант для України – коли будуть далекобійні ракети, підійти до Криму, до Азовського узбережжя, тобто відсікти російські війська по сухопутному коридору. Вийти до Азовського узбережжя і, рухаючись в напрямку Криму, з Азовського узбережжя почати працювати по кримських військових об'єктах.

В Криму 150–170 стаціонарних воєнних об'єктів, які були побудовані ще за Радянського Союзу. Росіяни туди заповзли, нового практично нічого не створили, можливо, 20–30, не більше,

– додав військовий аналітик.

Спершу потрібно знищити Кримський міст

Для звільнення Криму, на думку полковника в запасі, Україні необхідні ракети Storm Shadows, ATACMS, РСЗВ "Вільха", ОТРК "Грім". Якщо будуть розбиті воєнні об'єкти в Криму, росіянам не буде чим воювати і за що триматися на півострові. На півночі, де рівнинна поверхня, також зачепитися фактично немає за що.

Світан згадав, що саме по Кримському мосту проходить в одному вагоні 3 тисячі тонн боєприпасів, близько 60 тисяч снарядів. Один маршрут складає 60 вагонів, далі ці снаряди з'являються на Запорізькому та Херсонському фронтах.

Навіть до ста снарядів на одного українця – це 600 людей за добу вбиває Кримський міст, навіть якщо по ньому проходить один поїзд. Тому перше, що потрібно зробити – його знищити,

– переконаний військовий експерт.

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Росіяни тікатимуть вплав

Світан наголосив, що ЗСУ не можуть зупинитися перед Кримом, їм варто просунутися, як мінімум, до Джанкоя.

На цьому місці українським оборонцям можна буде перевести дух і далі від Джанкою все буде дещо простіше, росіянам доведеться вже покидати Крим вплав.

Не важливо, якими способами – хоч кролем, хоч брасом, хоч по-собачи, залежно від тих засобів для плавання, що в них будуть. Це буде найоптимальнішим варіантом і разів у 10 зменшить наші втрати, якщо ми, не дай Боже, зупинимося перед Кримом і будемо вичікувати,

– резюмував Світан.

Окупантам на півострові не спокійно