Не зі зброєю: у Зеленського припустили, як у Криму зустрічатимуть українську армію
Джерело:"РБК-Україна"
Сподіваємось, що зовсім скоро наші військові звільнять Крим. У Зеленського припускають, що українську армію зустрічатимуть не зі зброєю, а з квітами.
Про це заявила постійний представник президента України в Криму Таміла Ташева. На її думку, збройного спротиву серед місцевого населення Криму не буде.
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Як ЗСУ зустрічатимуть у Криму
Українську армію зустрічатимуть дуже активно і не зі зброєю в руках, а з, умовно кажучи, квітами. Я думаю, що збройного спротиву серед місцевого населення не буде,
– вважає Ташева.
За її словами, зараз видно, як після перших прильотів "бавовни" в Криму, особливо в Новофедорівці і Саках, росіяни почали активно виїжджати з тимчасово окупованого Криму. І це не сотні тисяч осіб, але тисячі.
"Індиферентній частині населення байдуже, вони точно не підуть з автоматами партизанити. Росіяни можуть залишити там своїх диверсантів, але звичайне населення нічого робити не буде", – наголосила Ташева.
Майбутнє звільнення Криму: що відомо
- Напередодні Таміла Ташева заявила, що Крим буде звільнений військовим шляхом. За її словами, після спроб Росії анексувати ще чотири українські області стало зрозуміло, що військовий елемент відновлення контролю над Кримським півостровом став ключовим.
- Ташева наголосила, що Україна готується до звільнення півострова. За її словами, робота ведеться спільно з апаратом РНБО.
- До речі, росіяни бояться, що ЗСУ висадять морський десант у Криму та виженуть загарбників, тому риють окопи на узбережжях Євпаторії.
- Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що ЗСУ за допомогою далекобійного озброєння дальністю 150 – 300 кілометрів зможуть накрити вогнем Кримський міст, згодом і поромну переплаву.
- До того ж Жданов вважає, що далекобійні засоби знищать російську систему ППО у Криму. Тому разом з артилерією та ракетами ЗСУ будуть застосовувати ще й авіацію, яка повністю знищить об’єкти загарбників.