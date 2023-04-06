Україна готова до переговорів щодо Криму, але є умова, – заступник голови ОП для FT

Офіційний Київ готовий вести переговори щодо Криму, коли ЗСУ вийдуть на адміністративні кордони тимчасово окупованого півострова. Дипломатична сторінка відкриється, коли Україна досягне своїх цілей на полі бою.

Відповідну заяву зробив Андрій Сибіга – заступник голови Офісу Президента. Те, як Україна наближається до повернення тимчасово окупованого Криму – топтема для українських та світових ЗМІ.

Зверніть увагу Крим не бачив таких оборонних споруд років 100: ворог в очікуванні контрнаступу ЗСУ

Якщо нам вдасться досягти наших стратегічних цілей на полі бою і коли ми опинимося на адмінкордоні з Кримом, ми готові відкрити дипломатичну сторінку для обговорення цього питання,

– наголосив Сибіга.

Що раніше в Україні казали про звільнення Криму

Михайло Подоляк – заступник голови ОП – переконаний, що Україна поверне додому Крим дуже швидко: за 5 – 7 місяців. Росія не має ресурсів, достатніх, аби хоч якось стабілізувати ситуацію на свою користь. Подоляк зауважив, що "ми точно можемо проговорити реалії Криму на набережній в Ялті". Він переконаний, що Україна точно зможе говорити про ефективне майбутнє півострова.

Олексій Данілов – секретар РНБО – раніше заявляв, що ключ до перемоги Україні у війні з Росією – у звільненні Криму. Для цього потрібні 12 кроків. Зокрема, засудити пропагандистів, демонтувати транспортний перехід у Керчі та перейменувати Севастополь.