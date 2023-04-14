Крим – Україна, ми застосовуватимемо там будь-яку незаборонену зброю, – Данілов

14 квітня 2023, 16:58
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твітер Олексія Данілова

Крим – це територія України. Тому Сили оборони можуть застосовувати там будь-яку незаборонену зброю.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Також в ефірі національного телемарафону він не виключив, що деякі вибухи на території Криму можуть бути пов'язані з випробуваннями Україною нових зразків озброєння.

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Україна застосовуватиме в Криму будь-яку незаборонену зброю

Данілов наголосив, що Крим – це територія України.

І ми будемо випробовувати та застосовувати там будь-яку зброю, не заборонену міжнародним законодавством, яка допоможе звільнити наші території,
– зазначив секретар РНБО.

За його словами, деякі вибухи в Криму можуть бути через випробування нових зразків озброєння.

"Повірте, якщо є випробування того чи іншого озброєння, то вони проходять на нашій території. Ще раз підкреслюю, Крим – це наша територія. Може там проходили саме в такий день випробування нових сучасних видів озброєння. Я цього не виключаю", – пояснив Данілов.

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В тимчасово окупованому Криму тривожно

  • Після початку повномасштабної війни в Україні у тимчасово окупованому Криму дедалі частіше почали лунати вибухи. 13 квітня у Севастополі також чули стрілянину, яка на тлі очікування контрнаступу ЗСУ викликала справжню паніку.
  • Ба більше, у цей день на Сході півострова гриміли вибухи поблизу місць зберігання російської військової техніки.
  • Окупанти бояться. Через вибухи кремлівський гауляйтер Сергій Аксьонов повідомив про скасування демонстрацій на 1 травня, ходу "Безсмертного полку" та параду на 9 травня. Їх не проводитимуть "з міркувань безпеки".
Автор: Ольга Котів