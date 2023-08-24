Ударами все не закінчиться, – Буданов спрогнозував наземну операцію в Криму

Кирило Буданов вважає, що звільнити Крим від російських окупантів можна тільки військовим шляхом. Він пояснив, як сьогодні працює дипломатія, та розповів, чого очікувати кримчанам.

Голова української розвідки Кирило Буданов прокоментував нещодавню операцію ГУР у Криму. Він пояснив її сенс в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Чому операція у Криму була важливою

Як пояснив Буданов, важливість висадки українських розвідників у Криму 24 серпня перш за все полягає в тому, щоб люди повірили в перемогу. Мовиться про поразку Росії не тільки на території материкової України, а й на тимчасово окупованому нею півострові.

Щоб вони (кримчани – 24 Канал) згадали і повірили в те, що перемога не за горами. І звільнення їх теж не за горами. І повернення до нормального життя – воно триває. Про них ніхто не забув. І ніхто не збирається їх просто там лишати,

– наголосив головний український розвідник.

Очільник ГУР МО зазначив, що тільки завданням ударів по Криму все не закінчиться. Він спрогнозував наземну операцію та повернення наших територій. За його словами, скоро всі жителі тимчасово окупованих росіянами територій дочекаються повернення додому.

Крім цього Буданов висловився щодо звільнення Криму виключно дипломатичним шляхом. Він нагадав, як розвивалася російська агресія з 2014 року, та заявив, що дипломатія без володіння реальною силою вже безсила.

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