Той, хто контролює Крим, виграє цю війну, – Ходжес про важливість окупованого півострова

Колишній командувач Сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес наголосив на важливості тимчасово окупованого Криму для ходу війни в Україні. Генерал-лейтенант зауважив, що виграти бойові дії зможе той, хто контролюватиме анексований півострів.

Водночас Ходжес підкреслив і важливість надання озброєння Україні для звільнення Криму від російських окупантів. Він також сказав, що важливо "ізолювати" півострів для росіян, які там наразі перебувають.

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Ходжес пояснив важливість Криму для перемоги України

Генерал-лейтенант підкреслив, що Крим, на його думку, є найважливішим шматком території, який досі окуповує Росія. За його словами, півострів є "вирішальною територією".

Той, хто контролює Крим, на мою думку, виграє цю війну. Я не думаю, що найближчим часом відбудеться наземна наступальна операція на півострів, але так чи інакше, це вже застарілий спосіб мислення. Я маю на увазі, що важливо спочатку зробити Крим непридатним для російських військ,

– розповів генерал.

Ходжес зауважив, що для того, щоб зробити Крим непридатним для використання Росією, потрібна високоточна далекобійна зброя, яка може влучити куди завгодно: у кожен російський корабель, літак, штаб, пусковий ракетний майданчик або військово-повітряну базу. Водночас другою складовою – є ізоляція півострова для російських солдатів.

"Це означає перекрити єдині два шляхи, якими туди можна дістатися. Перший – незаконно зведений Керченський міст. А другий – це так званий сухопутний коридор, який пролягає від Ростова вздовж Азовського узбережжя через Маріуполь і Бердянськ до Криму", – наголосив Ходжес.

Він запевнив, що є можливості перерізати обидва цих шляхи для армії країни-агресорки. Генерал сказав, що це можна зробити точним вогнем з великої відстані.

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