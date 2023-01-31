Ракети ATACMS та винищувачі F-16: військовий експерт озвучив можливий сценарій звільнення Криму

Очільник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв'ю заявив, що в України є всі шанси повернути Крим до кінця цього року. Це дуже твереза концепція, якщо дивитися на проблематику півострова виключно крізь військову призму.

А саме звільнення окупованого Криму через ведення бойових дій нашими силами та засобами. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

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Звільнити Крим легше, ніж Донбас

Насправді ж сьогодні пробити лінію 24 лютого на Донеччині є неймовірно важчим завданням, аніж деокупація півострова. Так, на Донбасі побудована потужна лінія оборони ворога – все забетоновано, стоять танки та артилерія.

За словами Черника, знищити її можливо хіба важкими бетонобійними бомбами як-от GBU-57, яка важить понад 12 тонн.

Це дійсно дуже серйозна проблема, а з Кримом цілком інша філософія,

– зазначив військовий експерт.

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Як можна деокупувати півострів

Черник окреслив можливий сценарій, за допомогою якого наші захисники могли б звільнити півострів. Так, спочатку з допомогою далекобійних ракет MGM-140 ATACMS необхідно повністю знешкодити Кримський міст.

А тоді має долучитися ескадрилья винищувачів F-16 – 24 літаки, що озброєні ракетами класу "повітря – повітря" AIM-120 AMRAAM із дальністю ураження до 180 кілометрів. Винищувачі мають перервати усю логістику ворога. Відтак, загарбники не зможуть транспортувати сили та засоби до Криму такими літаками як Іл-76.

"Як би дивно це не звучало – у воєнній компоненті це легше, аніж штурмувати Донбас", – підсумував військовий експерт.

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