Крим буде звільнятися військовим шляхом: полковник ЗСУ назвав 2 варіанти

Росіяни вже будують лінію оборони в тимчасово окупованому Криму. Півострів Україна буде звільняти лише військовим шляхом.

Про це в коментарі 24 Каналу заявив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Він зазначив, щоб звільнити тимчасово окупований півострів, Україні треба набирати сили та засоби, які потім мають виконувати бойові завдання.

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"Це і техніка, і боєприпаси, звісно, навчені військовослужбовці. Адже техніка сама не стріляє", – заявив він.

Роман Світан зауважив, що підхід до цього комплексний і нині його виконують. Адже особовий склад ЗСУ вже готується на полігонах Європи, США та Канади.

"Йде передача техніки. Техніка якраз зайде десь до кінця березня – початку квітня уже з навченими екіпажами й піде в бій", – розказав військовий експерт.

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Два варіанти звільнення Криму

Він зауважив, що Крим буде звільнятися лише військовим шляхом.

Ніяких дипломатичних, військово-дипломатичних, політично-дипломатичних та ще певних механізмів звільнення Криму немає,

– зауважив льотчик-інструктор.

Полковник ЗСУ в запасі зазначив, що може бути два варіанти звільнення окупованого півострова.

"Фронтальний захід, якщо в нас не буде далекобійних засобів ураження. І тоді з Кримом буде теж саме, що і зараз з Донбасом. Там буде "місячний ландшафт" після проходу фронту", – заявив він.

За словами Світана, другий варіант можливий, якщо західні партнери передадуть Україні далекобійні засоби ураження – високоточну зброю, яка б’є до 300 кілометрів.

"Тоді ми протягом місяця знищимо цими ракетами з повітря всі стаціонарні військові об’єкти в Криму. І росіянам доведеться йти, оскільки не буде сенсу його обороняти", – розказав льотчик-інструктор.

Полковник ЗСУ в запасі переконаний, що другий варіант звільнення Криму – найкращий, але все залежить від союзників України.

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