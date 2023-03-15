Крим буде звільнятися військовим шляхом: полковник ЗСУ назвав 2 варіанти
Росіяни вже будують лінію оборони в тимчасово окупованому Криму. Півострів Україна буде звільняти лише військовим шляхом.
Про це в коментарі 24 Каналу заявив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Він зазначив, щоб звільнити тимчасово окупований півострів, Україні треба набирати сили та засоби, які потім мають виконувати бойові завдання.
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"Це і техніка, і боєприпаси, звісно, навчені військовослужбовці. Адже техніка сама не стріляє", – заявив він.
Роман Світан зауважив, що підхід до цього комплексний і нині його виконують. Адже особовий склад ЗСУ вже готується на полігонах Європи, США та Канади.
"Йде передача техніки. Техніка якраз зайде десь до кінця березня – початку квітня уже з навченими екіпажами й піде в бій", – розказав військовий експерт.
Як будуть звільняти тимчасово окупований Крим: дивіться відео
Два варіанти звільнення Криму
Він зауважив, що Крим буде звільнятися лише військовим шляхом.
Ніяких дипломатичних, військово-дипломатичних, політично-дипломатичних та ще певних механізмів звільнення Криму немає,
– зауважив льотчик-інструктор.
Полковник ЗСУ в запасі зазначив, що може бути два варіанти звільнення окупованого півострова.
"Фронтальний захід, якщо в нас не буде далекобійних засобів ураження. І тоді з Кримом буде теж саме, що і зараз з Донбасом. Там буде "місячний ландшафт" після проходу фронту", – заявив він.
За словами Світана, другий варіант можливий, якщо західні партнери передадуть Україні далекобійні засоби ураження – високоточну зброю, яка б’є до 300 кілометрів.
"Тоді ми протягом місяця знищимо цими ракетами з повітря всі стаціонарні військові об’єкти в Криму. І росіянам доведеться йти, оскільки не буде сенсу його обороняти", – розказав льотчик-інструктор.
Полковник ЗСУ в запасі переконаний, що другий варіант звільнення Криму – найкращий, але все залежить від союзників України.
Що відомо про майбутнє звільнення Криму
- Росіяни зводять оборонні укріплення в тимчасово окупованому Криму. Колаборант та "очільник" окупаційної адміністрації Криму Сєргєй Аксьонов не розкрив усі подробиці, але заявив, що всі рішення Владіміра Путіна виконають.
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