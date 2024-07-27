Це буде кінцем для Путіна, – британський полковник у відставці оцінив шанси ЗСУ повернути Крим

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна має реалістичний план щодо повернення Криму. Однак зі зрозумілих причин не може розповісти, як це відбуватиметься.

Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон у розмові з 24 Каналом сказав, що поділяє думку генерал-лейтенанта. За його словами, Україна дійсно може деокупувати півострів, і це стане кінцем для Путіна.

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Що необхідне для звільнення Криму

Військово-морські сили знищили Чорноморський флот, який захищав Крим. Україна отримує дедалі більший контроль над повітрям з урахуванням нових систем протиповітряної оборони та прибуттям літаків F-16 найближчим часом.

Якщо Україні вдасться контролювати повітря над Кримом, це дозволить наземним силам, танкам, бронетранспортерам мати свободу маневру для звільнення окупованого півострова.

Я вважаю, що Крим однозначно у зоні досяжності України в найближчі кілька місяців. Обговорення цього є корисним, адже Путін знає, що якщо він втратить Крим, це буде кінцем для нього,

– припустив британський полковник у відставці.

Тоді, на його думку, мирного врегулювання можна буде досягти раніше. Тому Крим абсолютно точно є в полі зору генералів у Києві та є цілком реальна можливість його повернути.

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Якою може бути деокупація півострова

Геміш де Бреттон-Гордон зазначив, що звільнення Криму, імовірно, відбуватиметься комбіновано: наземні та морські операції, підвищення тиску на росіян та далекобійні удари.

Україні, мабуть, хотілося б повернути Крим з найменшими втратами, але це буде великим викликом,

– сказав британський полковник у відставці.

Тепер, коли Україна контролює Чорне море та отримує більше контролю в повітрі, це стає цілком можливим. Військовий впевнений, що наша держава хоче повернути Крим з найменшою шкодою для своїх військ і самого півострова.

Це реально. І так я не міг сказати ще 6 – 12 місяців тому,

– наголосив він.