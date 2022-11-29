Україна розглядає варіант повного видворення росіян з Криму після деокупації

Росія окупувала Крим ще у 2014 році. За ці 8 років на територію півострова, за різними оцінками, незаконно в'їхали понад 500 тисяч громадян країни-окупантки.

При цьому покинути свої домівки у Криму були вимушені близько 100 тисяч громадян України. Про це розповіла представниця президента в АР Крим Таміла Ташева.

До теми Україна напрацьовує механізм реінтеграції Криму після деокупації, – Ташева

Процедура видворення громадян Росії

Відтак наразі це стало справжньою демографічною кризою. Тому після деокупації півострова владі України доведеться вирішити подальшу долю росіян, адже це передусім безпекове питання та одна з гарантій неповторення агресії Росії у майбутньому.

Таміла Ташева заявила, що уже напрацьовується механізм видворення росіян з України після деокупації Криму. При цьому вона підкреслила, що мовиться про тих осіб, які:

набули громадянство Росії за межами окупованого Криму,

не мали жодного відношення до українського громадянства,

не стали жертвами примусової окупаційної паспортизації на тимчасово окупованих територіях.

Україна не визнає окупаційні паспорти, які РФ силоміць роздавала мешканцям Криму – усі вони були та залишаються громадянами України,

– наголосила вона.

Також представниця президента в АР Крим підкреслила, що усі іноземці, які потрапили на півострів після 2014 року не через українські КПВВ або через них, але порушили терміни перебування – проживають на території Криму незаконно. А тому рішення, яке не суперечить міжнародному праву та відповідає законодавству України, очевидне – такі люди повинні залишити півострів нашої держави шляхом добровільного виїзду чи примусового видворення.

Саме на основі законодавства України й розроблятиметься механізм для видворення громадян країни-окупантки із Криму.

Зараз ми розглядаємо варіант видворення всіх громадян РФ після деокупації Криму. Після виїзду за межі України їхня подальша доля та можливість повернутися на територію України вирішуватиметься згідно з українським законодавством,

– підкреслила Таміла Ташева.

Кожна справа розглядатиметься індивідуально

При цьому розгляд кожної справи щодо осіб з громадянством Росії буде розглядатися індивідуально з урахуванням багатьох факторів. Серед них, наприклад, активна проукраїнська позиція, шлюб чи стосунки із громадянами України, спільні діти тощо.

Наразі представництво також вивчає різний міжнародний досвід видворення іноземців та напрацьовує свої кроки реінтеграції. Вони будуть враховувати:

особливості ситуації на окупованому півострові,

інтереси громадян України,

сучасні українські реалії.

Представництво президента України в АР Крим продовжує активно працювати над цим, адже деокупація Криму – це лише питання часу, тому всі механізми реінтеграції мають бути напоготові. Закладена в них філософія проста: Крим – це Україна, тож якщо мешканець півострова приїхав туди з РФ чи іншої країни – він іноземець. Отже має пройти всі необхідні українські урядові процедури, щоб проживати на території чужої для нього держави законно,

– сказала Таміла Ташева.

Деокупація Криму: про що говорять в Україні та світі

Захисники України впевнено проганяють ворога з наших земель, і Крим не буде виключенням. Так, Михайло Подоляк та Олексій Арестович впевнені, що повернути півострів вдасться протягом 6 місяців.

за повернення Криму військовим шляхом виступає і Президент України Володимир Зеленський. Зокрема він відповів на побоювання Заходу, що звільнення Криму призведе до ядерної війни та заявив, що готовий розглянути пропозиції щодо звільнення Криму, якщо такі будуть.

Також про це заявляв й керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, який сигналізував про майбутню військову кампанію в Криму.

Політичний аналітик та журналіст із США Армен Чібухчян вважає, що звільнити Крим буде простіше, ніж Донеччину та Луганщину. При цьому у The Economist наголошують, що спроба України повернути Крим буде кривавою і важкою, адже зазвичай військові операції на півострові закінчуються тисячами загиблих.