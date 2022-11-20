Єрмак дав сигнал щодо прийдешньої військової кампанії в Криму, – Politico
Джерело:Politico
Українські захисники поступово звільняють землі нашої країни від російських окупантів. Деокупація чекає і на Крим.
Таку думку висловив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Видання Politico вважає це сигналом до майбутньої військової кампанії на півострові.
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Україна поверне Крим
Єрмак заявив, що Кремль не пропонував українському уряду паузи у війні.
"У нас не було жодної офіційної заявки російської сторони про якісь розмови, якісь переговори", – зазначив очільник Офісу Президента.
Також він сигналізував про майбутню військову кампанію в Криму, який Росія окупувала ще у 2014 році.
Ця війна триває. Я впевнений, що кампанія з повернення Криму відбудеться,
– наголосив Єрмак.
Аналогічне повідомлення він опублікував у своєму телеграм-каналі.Зверніть увагу! Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов нещодавно заявив, що українські війська будуть в Криму до грудня, а війна закінчиться наступної весни. Схожої думки дотримується керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
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