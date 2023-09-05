Зеленський підписав закон щодо впорядкування адміністративно-територіального устрою в Криму

Володимир Зеленський 4 вересня підписав важливий закон, який стосується Автономної Республіки Крим. Так, глава держави підтримав впорядкування адміністративно-територіального устрою українського півострова.

Варто зазначити, що цей закон Верховна Рада прийняла ще 23 серпня. В той день також відбувся саміт Кримської платформи, на якому обговорювали майбутнє півострова.

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Зеленський підписав новий закон щодо Криму

У Представництві президента України в Автономній Республіці Крим зауважили, що цей проєкт закону вони розробили спільно з комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Вже після набрання чинності закону будуть введені в дію рішення, прийняті українським парламентом у 2016 та 2020 роках. Це стосується декомунізації та впровадження нового районного поділу українського Криму.

Головна мета закону — підготовка підґрунтя для деокупації півострова. Адже військові та військово-цивільні адміністрації створюються для діяльності на території територіальних громад,

– зазначили у представництві.

Крім цього, згідно з законом Кабінет Міністрів має протягом одного місяця визначити території та адміністративні центри громад в Криму. А вже протягом трьох місяців – утворити районні державні адміністрації та внести на розгляд парламенту законопроєкт про особливості відновлення публічної влади на півострові після його деокупації.

Наостанок у представництві запевнили, що цей крок є дуже важливим на шляху до деокупації та повоєнного відновлення Кримського півострова.

Як пройшов саміт Кримської платформи у Києві