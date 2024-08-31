ЗМІ розповіли, коли Кудрицького можуть звільнити з посади голови "Укренерго"

У понеділок, 2 вересня, на засіданні наглядової ради розглядатимуть звільнення керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що на Ставці Володимира Зеленського 30 серпня йшлося зокрема про звільнення очільника "Укренерго". Журналісти зазначають, що президент запропонував Володимиру Кудрицькому написати заяву на звільнення за власним бажанням найближчим часом.

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Коли можуть звільнити Кудрицького

За словами джерел, Кудрицького можуть звільнити вже в понеділок, 2 вересня. За законом, звільнити голову можна більшістю голосів Наглядової ради компанії, яка сьогодні налічує 6 членів. Четверо з шести можуть проголосувати "за", а цієї кількості голосів достатньо для звільнення.

У Міністерстві енергетики України, відповідального акціонера "Укренерго", відповіли журналістам, що нібито "не мають інформації" з цього приводу.

Раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що зняття Кудрицького пов'язано з тим, що захисні конструкції навколо підстанцій "Укренерго" незавершені. Вважається, що це призвело до перебоїв з енергопостачанням після обстрілу 26 серпня.

Довідка. Кудрицький очолює Укренерго з 2020 року. Термін його повноважень закінчується у серпні 2025 року.