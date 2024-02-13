На фоні проблем з госпіталізацією: чи розглядає Байден відставку Остіна
Джерело:Politico
У президента США відповіли, чи розглядає він можливість звільнення міністра оборони Ллойда Остіна через приховування факту госпіталізації. Байден впевнений, що Остін може продовжувати виконувати свої обов'язки.
Джо Байден впевнений у здатності голови Пентагону Ллойда Остіна виконувати свої обов'язки після нещодавньої госпіталізації через проблеми із сечовим міхуром. У Білому домі наголошують, що президент не схвалив би відставку, навіть якщо Ллойд Остін вирішив би сам подати її.
До теми Міністерства США отримали інструкції після прихованої госпіталізації Остіна, – WP
Чому Байден вирішив не звільняти Остіна
Рішення не відсторонювати Ллойда Остіна з посади голови Пентагону було прийняте президентом США в умовах активних закликів щодо його звільнення від представників республіканської партії, включаючи колишнього президента Дональда Трампа.
Зазначається, що координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі відмовився поділитися з журналістами станом здоров'я Остіна, але сказав, що він працює з лікарні і повернеться в Пентагон найближчим часом. Він додав, що буде проведено перегляд ситуації, щоб адміністрація могла "вивчити цей досвід".
Також відомо, що Остін скасував свою поїздку до Брюсселю, де мало пройти 19-те засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" через термінову госпіталізацію.
Що відомо про госпіталізацію Остіна: основне
- Голова Пентагону потрапив до лікарні 1 січня через ускладнення, спричинені медичною процедурою, ця інформація стала відомою 4 січня. Він виконує свої обов'язки з лікарні – Національного військово-медичного центру Волтера Ріда.
- За словами представника Пентагону Патріка Райдера, Ллойд Остін має повний доступ до безпечних засобів зв'язку та надалі керує операціями Міністерства оборони у всьому світі. Вже з 2 січня певні повноваження були передані заступниці міністра оборони Кетлін Хікс. Райдер вказав, що це було зроблено "в зв'язку зі станом міністра та на підставі медичних рекомендацій".
- Згодом Ллойд Остін сам прокоментував свою госпіталізацію. Він подякував персоналу і виразив радість, що одужує. Глава Пентагону відзначив, що з нетерпінням очікує скорого повернення до роботи.
- 11 лютого стало відомо, що Остіна знову було госпіталізовано. Як пишуть журналісти, посилаючись на Пентагон, його симптоми "вказують на гостру проблему з сечовим міхуром". Представників адміністрації про госпіталізацію Ллойда Остіна попередили.