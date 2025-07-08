Зеленський повідомив для пані посол України в США Маркарової про намір її звільнити, — ЗМІ

Володимир Зеленський повідомив для пані посол України в США Оксані Маркаровій про свій намір її звільнити. Водночас президент запропонував дипломатці залишитись в команді після цього.

Однак можливу посаду визначать пізніше. Про це у вівторок, 8 липня, повідомило "Суспільне" з посиланням на джерело в Офісі президента, передає 24 Канал.

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Що відомо про кадрові зміни

За інформацією співрозмовника ЗМІ, попередні консультації з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою вже відбулися. Рішення про те, хто обійме місце Маркарової в США, ще не ухвалене.

Окрім того, заміну нинішньої пані посол у США Зеленський обговорив з Трампом під час останньої телефонної розмови 4 липня. Президент назвав кількох кандидатів на цю посаду:

прем'єр-міністра Дениса Шмигаля,

міністра оборони Рустем Умєрова,

віцепрем'єрку та міністерку юстиції Ольгу Стефанішину,

міністра енергетики Германа Галущенка.

Про це повідомило Bloomberg, а "Суспільному" підтвердили два поінформовані джерела.

Нагадаємо, раніше про можливі кадрові зміни попереджали в Financial Times. Серед причин звільнення Макарової, зокрема, критика на її адресу з боку союзників Трампа, які вважають пані дипломата занадто наближеною до демократів.