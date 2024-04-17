Медійники вимагають звільнення Гуменюк: речниця ОК "Південь" відповіла
Близько ста медійників опублікували заяву, у якій вимагають усунення Наталії Гуменюк від посади очільниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня. Сама речниця відреагувала на цю ситуацію.
В ефірі Радіо Свобода вона заявила, що журналісти не навели достатньо доказів у своїй заяві. Зазначимо, що причиною звернення медійників стали заборони висвітлювати воєнні злочини Росії в зоні її відповідальності.
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Реакція Гуменюк
За словами Наталії Гуменюк, у заяві медійників не наведено жодного доказу. Вона додала, що не було жодного порушення наказу №73 з боку Центру стратегічних комунікацій об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони.
Гуменюк зазначила, до висвітлення відбувалося навіть у надскладних умовах
Те, що закидається про невисвітлення наслідків трагедії Каховської ГЕС – це абсолютна неправда. Було відпрацьовано понад 800 запитів протягом одного тижня в спрощеному порядку, але "з огляду на безпеку операцій",
– сказала вона.
За її словами, варто усвідомлювати, що має бути збереженою безпека операцій і рішення командувача є вирішальним.
Що цьому передувало
- Інститут масової інформації 16 квітня опублікував заяву медійників до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони України Рустема Умєрова та начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича з проханням замінити Гуменюк на "компетентнішу особу" та "не допускати її до будь-якого керування комунікаціями".
- Вони звинувачували Гуменюк у невиправданих обмеженнях, які перешкоджають роботі журналістів.
- Медійники також звернулися з проханням надати їм доступ до районів Херсонської області та сусідніх районів. За їх словами, тривала заборона призвела до значних інформаційних наслідків.
- Зазначимо, що наприкінці минулого року ходили чутки про звільнення Наталії Гуменюк. Її нібито мали призначити у підрозділ Морської охорони Держприкордонслужби України. А два джерела у Генштабі й Міноборони розповіли Суспільному, що причиною є те, що вона "забагато на себе бере" (мовилося саме про накладені на журналістів обмеження). Однак згодом Гуменюк заявила, що вона все ж залишається на своїй посаді.