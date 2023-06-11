Зустрічний бій тривав 2 доби, – командир "Македонець" розповів, як звільняли Нескучне
Джерело:7-ий окремий батальйон "АРЕЙ" УДА
10 червня наші воїни звільнили село Нескучне на Донеччині. Однак бої за населений пункт тривали 2 доби і лише після цього противник почав відступати.
Ворога з Нескучного вибили бійці 7-го окремого батальйону "АРЕЙ" Української Добровольчої Армії 129-ї окремої бригади сил ТрО. Командир батальйону Олександр Грищук на псевдо "Македонець" розповів подробиці звільнення села.
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Як звільняли Нескучне
"Македонець" відзначив, що у росіяни була кількісна перевага. Також у ворога була і тактична перевага, адже вони займали оборонні позиції, а не наступальні. Однак окупанти програвали нашим бійцям у рівні мотивації, адже наші захисники борються за рідну землю.
За словами командира, зустрічний бій тривав 2 доби. Сприяння батальйону "АРЕЙ" надавали суміжні українські підрозділи. Однак стійкість наших захисників деморалізувала ворога і врешті росіяни почали відступати.
Однак є і ті, хто загинув у бою, віддавши своє життя за рідну землю.
Особисто в мене, відчуття гордості за батальйон. Гордості за наших бійців, що зробили все для звільнення української землі. Вічна пам'ять хлопцям які віддали своє життя за Вільну та Незалежну Україну,
– наголосив "Македонець".
Крім того, командир підкреслив, що його бійці будуть продовжувати просування до повного звільнення України і додав, що не даремно називає їх тиграми.
"Македонець" про звільнення Нескучного: дивіться відео
Успіхи ЗСУ на фронті
- Удень воїни 68-ї окремої єгерської бригади звільнили селище Благодатне на Донеччині. Наші воїни провели штурм місцевої школи та клубу, провели зачистку, взяли у полон 4 бойовиків та 2 росіян. Місцеві зустрічали людей з обіймами та сльозами на очах;
- Згодом стало відомо і про звільнення Нескучного.
- Увечері заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ звільнили Макарівку Донецької області. На окремих напрямках на Півдні є просування на відстань від 300 до 1 500 метрів. Крім того, ЗСУ просунулися на 250 метрів у районі Берхівського водосховища.
- Водночас боячись українського наступу росіяни поблизу Новодарівки Запорізької області підірвали дамбу на річці Мокрі Яли, що призвело до підтоплень по обидва береги річки. Однак у ЗСУ запевнили, що на контрнаступ ЗСУ це не вплине.