Жодних "заплющених очей": у Зеленського прокоментували звільнення топ-посадовців

24 січня Кабмін звільнив 5 голів ОВА. Такі кадрові рішення Володимира Зеленського свідчать про ключові пріоритети держави.

Так, один із ключових пріоритетів України – це жодних "заплющених очей". Нагадаємо, що також з посади заступника керівника Офісу Президента звільнився Кирило Тимошенко.

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Що кажуть у Зеленського про звільнення топ-посадовців

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що кадрові рішення Зеленського свідчать про ключові пріоритети держави.

Жодних "заплющених очей". Під час війни всі мають розуміти свою відповідальність. Президент бачить та чує суспільство. І безпосередньо реагує на ключовий суспільний запит – справедливість для всіх,

– наголосив Подоляк.

Звільнення посадовців: все, що відомо