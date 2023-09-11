Це завжди була важлива та стратегічна точка, – Черник про деокупацію частини Опитного

Українські військові звільнили частину населеного пункту Опитне у Донецькій області. Це – стратегічно важлива точка, але про обвал фронту в окупантів поки що не йдеться.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що Опитне Донецької області завжди було важливою та стратегічною точкою. Відомо, що відстань від цього населеного пункту до Донецького аеропорту – всього лиш кілька кілометрів.

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Успішна операція українських військових

Як наголосив Черник, не варто сильно деталізувати, як саме відбулося звільнення частини Опитного. Українські військові вдарили там, де противник не розраховував.

Є старе правило. Війна – це шлях обману. Приховане управління та приховані концентровані удари – ми активно використовуємо ці елементи,

– зауважив Черник.

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Найімовірніше, окупанти почали активно перекидати певні резерви на Південь, де намагаються спинити наступальну операцію Сил оборони. Це допомогло досягти тактичного успіху в Донецькій області.

В оцій точці окупанти не догледіли. Це – ще один крок вперед. Але не можна поки стверджувати, що десь фронт в окупантів розсипався,

– пояснив Черник.

Успіхи українських військових на фронті: коротко

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про успіхи Сил оборони на фронті. Українські підрозділи зайняли частину Опитного Донецької області внаслідок штурмових дій. Там тривають запеклі бої, тому можлива зміна позицій та самої ситуації.

Очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів про ситуацію в Опитному. Орієнтовно там перебувають 5 – 6 цивільних, але зв'язку з місцевими поки що немає.

Також українські військові мали часткові успіхи в районі Кліщіївки Донецької області. Вони витісняють російських окупантів з позицій та закріплюються на нових рубежах.