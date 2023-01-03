У мережі поширили відео з прапором України на Великому Потьомкінському: що кажуть у ЗСУ

Увечері 2 січня у мережі повідомили про звільнення острова Великий Потьомкінський, між лівим та правим берегом Дніпра біля Херсону. Однак у ЗСУ зазначили, що радіти поки що зарано.

У мережі з'явилося відео захисника, який розповідає про деокупацію острова. Зокрема, військовий на фоні українського стяга повідомляє про своє перебування на острові, пише 24 канал.

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Яка ситуація на Півдні

Керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону прокоментувала відповідну інформацію.

Ми знаємо ту дозу інформації, яка може виходити у відкритий доступ. Встановлення прапора – це сигнал для ворога, що ми працюємо, що це наша земля,

– наголосила Гуменюк.

Вона підкреслила, що прапор це також і про незворотність тих процесів, які запланували в ЗСУ. Однак говорити про звільнення ще зарано.

За її словами, такі проголошення можуть суттєво вплинути на розвиток подальшої ситуації військової операції.

Потужні втрати ворога на Херсонщині

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження окупантів 31 грудня в районі населеного пункту Чулаківка Херсонської області. Згідно з отриманими даними, втрати противника склали близько 500 військовослужбовців пораненими та загиблими.

Крім цього, 1 січня 2023 року підрозділили Сили оборони України завдали удару по особовому складу російських окупантів в районі населеного пункту Федорівка Херсонської області. Кількість втрат ворога ще уточнюється.

Зеленський утворив Олешківську військову адміністрацію

Зазначимо, що 2 січня президент Володимир Зеленський утворив Олешківську міську військову адміністрацію Херсонської області. Також глава держави призначив начальника військової адміністрації.