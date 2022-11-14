Скільки ще територій України перебувають під окупацією

Українська армія успішно проганяє окупантів з території держави. І кількість звільнених територій не може не вражати.

Хоч під окупацією ще знаходяться території 6 областей України та півострів Крим, з початку повномасштабної війни їх кількість суттєво зменшилася.

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7 регіонів ще знаходяться під окупацією

Зокрема стало відомо, що станом на 12 листопада під окупацією все ще знаходяться:

1,79% Харківської області,

97,27% – Луганської області,

55,43% – Донецької області,

71,83% – Запорізької області,

72,02% – Херсонської області,

0,56% – Миколаївської області,

100% – півострів Крим.



Звільнені та окуповані території України / Фото з телеграм-каналу "Штаб оборони Запорізького краю"

Звільнення Херсонщини

Також зазначимо, що захисники України зовсім недавно здійснили серйозний прорив на Херсонщині. За короткий час їм вдалося взяти під контроль понад 60 населених пунктів області, які перебували під окупацією ледь не з перших днів повномасштабної війни.

Звільнити вдалося населені пункти Лиманець, Новотягинку, Музиківку, Новорайськ, Зміївку, Миролюбівку, Комишани, Чарівне, Вірівку та низку інших. Прапор замайорів й над обласним центром.

Ми ні про кого не забудемо, нікого не залишимо. Завдяки нашим оборонним операціям і дипломатії обов'язково вийдемо на наш державний кордон – на всі ділянки міжнародно визнаного кордону України,

– сказав Володимир Зеленський.



Звільнені населені пункти на Півдні України / карта Deep state

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В загальному доступі не існує точної карти бойових дій, адже інформація надходить із запізненням з огляду на безпеку.