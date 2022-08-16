Втрата Півдня буде психологічною поразкою росії, – Попович пояснив, чому кремль хоче переговорів

кремль намагається провести переговори з Україною, щоб зафіксувати теперішню ситуацію на фронті. Вони бояться, що можуть посипатися на Півдні України.

Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, Збройні Сили зараз активно працюють над тим, щоб деокупувати Південь. Звільнення Херсона чи навіть потенційне просування ближче до Криму посилює переговорні позиції України.

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кремль ж намагається хоч якось провести переговори, щоб зафіксувати ситуацію. Так вони зможуть продати внутрішньому споживачу так звані досягнення від розв'язаної війни. Якщо ж вони почнуть поступово втрачати Південь, то це буде для них жорстким ударом.

Втрата Півдня або принаймні правого берега Херсонщини буде для них серйозною психологічною поразкою. Для росіян життєво необхідно зберегти за собою Херсон, – наголошує Попович.

Які перспективи в окупантів на правому березі Херсонщини

Попович не розуміє, навіщо окупанти нагнали величезну кількість військ на правий берег Херсонщини. Була інформація, що вони навіть збираються наступати. Така концентрація угруповання зіграла з ними злий жарт.

Логістика окупантів в цьому регіоні базується на 3 мостах, які постійно перебувають під вогневим контролем ЗСУ і вже серйозно пошкоджені. Як загарбники будуть перевозити боєприпаси, враховуючи, що використовують вони їх дуже багато – цікаве питання.

Їхні методи наступу – вогневий вал. Концентрація артилерійського вогню вимагає серйозної кількості боєприпасів. Як ти їх завезеш, якщо мости пошкоджені і в будь-який момент їх можуть обстріляти, – зазначив Попович.

Інформація про втечу командування окупантів з правого берега наводить на думку, що вони вже починають усвідомлювати своє становище. Тільки генерали, полковники втекли, а от особовий склад не факт, чи зможе перетнути Дніпро, коли буде критичний момент.

Денис Попович про ситуацію на Херсонщині: дивіться відео

Додамо, на думку військового експерта Олега Жданова, окупанти готуються до оборони на правому березі Херсонщині. Підрозділам ЗСУ важливо продовжувати знищувати логістику росіян в цьому регіоні, щоб знижувати їхню боєздатність. Це змусить їх або відступати, або здаватися в полон.