До втрати Кремлем адмінконтролю над окупованим Півднем – 84 кілометри, – мер Мелітополя
Джерело:телеграм Івана Федорова
Українських захисників від окупованого Мелітополя відділяє лише 84 кілометри. Подолавши їх, ЗСУ відкриють шлях до звільнення Півдня України.
Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, деокупація Мелітополя є надзвичайно важливою.
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Федоров наголосив, що звільнення Мелітополя швидко знищить "розсадник ворожої вірусні".
Місцеві царьки ледве встигнуть втекти. А налякані колаборанти на інших територіях будуть тікати далі, чим бачити,
– підкреслив він.
Мер Мелітополя додав, що окупанти перетворили Мелітополь на адміністративне вогнище поширення вірусу "руского міра" на новоокупованих українських землях:
- проголосили Мелітополь столицею "Запорізької області". Фактично місто стало ядром ворожого угруповання всього захопленого півдня України;
- у Мелітополі зосереджується правляча верхівка з гауляйтерів та їхніх російських наглядачів;
- саме сюди на танці з бубнами для росЗМІ приїжджають всі гастролери Кремля;
- саме тут знімають всі пропагандистські сюжети про ілюзію "мирного життя", які потім транслюють на Росії.
"До втрати Кремлем адміністративного контролю над окупованим півднем 84 кілометри", – заявив Федоров.
Ворог тероризує українців у Мелітополі
Іван Федоров розповів, що нині в окупованому Мелітополі росіяни вдаються до хитрих способів виявлення українських патріотів. Після того, як їх вираховують, прикриваючись українськими військовими, в найкращому випадку забирають у полон та змушують виконувати різноманітні роботи з укріплення ліній оборони.
Також окупанти, за словами міського голови, почали знімати пропагандистські відеоролики про начебто депортацію, але при цьому, після фільмування беруть людей в полон та змушують рити окопи.
Що відбувається у Мелітополі: останні новини
- До морга у Мелітополі 9 січня завезли повну фуру ліквідованих російських військових. Лікарні міста також переповнені пораненими російськими окупантами.
- 4 січня у Запорізькій області росіяни обмежили вільне пересування місцевих жителів. Тепер для виїзду за межі населених пунктів Запорізької області потрібно буде отримувати перепустку у так званій "комендатурі".
Колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес розповів, що першочерговим пріоритетом для звільнення Півдня України є припинення руху російської логістики через Маріуполь і Мелітополь до Криму.