Нові обличчя та старі політики: чого чекати від кадрових перестановок у Кабміні

У зв'язку зі змінами у складі уряду і в контексті другої річниці президентства Зеленського зверну увагу на головні принципи його кадрової політики, які діють приблизно з березня минулого року. Далі читайте російською.

Если на стартовом этапе своего правления Владимир Зеленский сделал ставку на новые лица, то уже прошлой зимой стало очевидно, что, увы, почти тотальный приход новых лиц к власти не дает автоматического положительного эффекта.

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И опыта у них нет, многим не хватает управленческих и политических умений и способностей, и на традиционные искушения "новые лица" оказались также падки, как и "старые политики".

И вот, примерно с марта прошлого года Президент Зеленский стал искать оптимальный баланс между "новыми лицами" и опытными, эффективными управленцами. И вот это первый главный принцип кадровой политики Президента Зеленского, который он исповедует и по сей день. Оптимальный вариант, когда это совпадает в конкретных персоналиях. Но чаще всего это означало усиление руководящих структур из "новых лиц" опытными администраторами. При этом практика показала, что и по "новым лицам", и по "опытным кадрам" все равно необходима селекция, проверка всех "назначенцев" на практике.

И вот здесь мы подходим к двум другим главным принципам кадровой политики Президента Зеленского: эффективность и командность работы. В команде Президента остаются те "новые лица" и те "опытные кадры", которые показывают эффективность своей работы и командность (неконфликтность, слаженность работы и с Офисом Президента и внутри правительства, либо с центральной властью в целом, если речь идет о местных руководителях).

Все эти принципы мы видим в действии и сейчас. Степанова уволили и за недостаточную эффективность (в первую очередь - за провалы с вакцинацией) и за утрату командности. По Петрашко есть серьезные проблемы в плане эффективности работы, но вроде бы не было особых претензий по командности работы.

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Особый случай – Криклий.

Отдельные критические замечания к его работе были, но в целом он считался эффективным министром и командным игроком. Судя по неофициальной информации Криклия ожидает рокировка (назначение руководителем одной из крупных госкомпаний). По Криклию и Петрашко сработала другая мотивация – их должности надо было освободить для других людей. Кстати, и Криклий и Петрашко продемонстрировали командность (в отличие от Степанова), когда спокойно написали заявления о добровольной отставке.

С точки зрения сформулированных принципов кадровой политики Зеленского показателен и пример с Аваковым. Министр внутренних дел остается непоколебимым столпом стабильности в правительстве (особенно в его силовом блоке). В команде Зеленского к нему отношение неоднозначное, есть и критики и недоброжелатели. Но Аваков демонстрирует полную лояльность Президенту и способность быть эффективным инструментом его политики не только в решении задач своего ведомства, но и, например, в развитии торгово-экономических связей с Францией, и во многих других вопросах. Вот вам и объяснение, почему он остается в правительстве.

Показательна и ситуация с претендентами на должности министров.

Любченко – "опытный кадр". А Виктор Ляшко и Александр Кубраков – "новые лица", взлетевшие при президентстве Зеленского, но уже набравшиеся административного опыта и проявившие свои менеджерские таланты. Оба в фаворе у Президента. Вот вам и конкретный баланс "новых лиц" и "опытных кадров". И все трое соответствуют на данный момент (во всяком случае с точки зрения Офиса Президента) принципам эффективности и командности.

По Кубракову и Любченко надо учитывать еще одно обстоятельство. Любченко прочат на вице-премьера, и чуть ли не в будущие премьеры. Но если он станет вице-премьером, то для начала, скорее, займется разгребанием правительственной текучки и наведением порядка в экономическом ведомстве. И если он проявит себя как надежная, управляемая и очень эффективная "рабочая лошадка", то тогда у него, возможно, появятся и шансы на премьерство.

Однако в этом плане у него может появиться и конкурент – тот самый Кубраков. У меня большое подозрение, что Кубраков также будет принимать участие в неформальном кастинге на роль будущего Премьер-министра. Но для этого ему также надо будет показать на своем новом посту и эффективность и командность.