Тут була величезна кількість окупантів, – офіцер ЗСУ про важливість Роботиного

Наступ Сил оборони у напрямку села Роботине стратегічно важливий для подальшого успіху. Населений пункт відкриває шлях до наступних опорних позицій окупантів, зокрема до міста Токмак.

Тут противник зосередив чималу кількість російських військових. Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ Тарас Березовець, зауваживши, що попереду чекає складна робота.

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Роботине відкриває шлях до Токмака

Роботине було одним з опорних пунктів російської оборони на першій лінії фронту. Тільки у цьому невеликому селі розташовувались близько 10 тисяч окупантів.

Взяття Роботиного під контроль ЗСУ – серйозний успіх для подальшого наступу.

Березовець про важливість Роботиного: дивіться відео

Село Роботине – ключовий пункт у напрямку Токмака, а Токмак – ключовий пункт у напрямку Мелітополя та Бердянська. У Токмаку та його околицях противник сконцентрував величезне російське угруповання – понад 90 тисяч російських солдатів.

Це одна з найбільших, якщо не найбільша група окупантів на Півдні,

– сказав Березовець.

Що відомо про звільнення Роботиного