Тут була величезна кількість окупантів, – офіцер ЗСУ про важливість Роботиного
Наступ Сил оборони у напрямку села Роботине стратегічно важливий для подальшого успіху. Населений пункт відкриває шлях до наступних опорних позицій окупантів, зокрема до міста Токмак.
Тут противник зосередив чималу кількість російських військових. Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ Тарас Березовець, зауваживши, що попереду чекає складна робота.
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Роботине відкриває шлях до Токмака
Роботине було одним з опорних пунктів російської оборони на першій лінії фронту. Тільки у цьому невеликому селі розташовувались близько 10 тисяч окупантів.
Взяття Роботиного під контроль ЗСУ – серйозний успіх для подальшого наступу.
Березовець про важливість Роботиного: дивіться відео
Село Роботине – ключовий пункт у напрямку Токмака, а Токмак – ключовий пункт у напрямку Мелітополя та Бердянська. У Токмаку та його околицях противник сконцентрував величезне російське угруповання – понад 90 тисяч російських солдатів.
Це одна з найбільших, якщо не найбільша група окупантів на Півдні,
– сказав Березовець.
Що відомо про звільнення Роботиного
- У вівторок, 22 серпня, о 6:00 Генштаб ЗСУ повідомив, що в напрямку Роботиного ЗСУ "мали успіх". Через кілька годин у Міноборони підтвердили звільнення села.
- Згодом у мережі опублікували щемливі кадри зі звільненого Роботиного. Жителі крізь сльози дякували українським захисникам й розповідали, як переживали дні в окупації.
- Мати контроль над селом – важливо для українських військових, адже наше просування в цьому районі дозволяє почати діяти за межами найщільніших російських мінних полів.
- Варто також зауважити, що за 25 кілометрів від Роботиного розташований другий опорний населений пункт – Токмак. Уже за 48 кілометрів від нього Мелітополь. Тобто зараз ЗСУ перебувають за 70 кілометрів від Мелітополя.