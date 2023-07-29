Тактична перемога: як ЗСУ допоможе звільнення Старомайорського
Днями стало відомо, що ЗСУ деокупували село Старомайорське у Донецькій області. Воно відкриває шлях до ще двох важливих населених пунктів.
Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Мовиться про населені пункти Завітне Бажання та Старомлинівка.
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Тактична перемога
Денис Попович називає Старомлинівку – ключовим вузлом оборони на Бердянському напрямку. У разі звільнення цього населеного пункту, відкривається дорога на Маріуполь та Бердянськ.
Це рішуча тактична перемога. І Старомайорське – це теж тактична перемога. Далі, очевидно, варто очікувати звільнення селища Урожайне, яке розташоване поблизу. І далі йде просування у бік Заповітного Бажання і на Старомлинівку,
– пояснив він.
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Військовий оглядач зазначив, що село Завітне Бажання досить суттєво укріплене. Тому наших військових очікує нелегка робота.
Звільнення Старомайорського: що відомо
- 27 липня, Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що ЗСУ деокупували Старомайорське у Донецькій області. Запеклі бої за цей населений пункт тривали декілька тижнів. Це пов'язано з укріпленнями, які побудували вороги. Російські окупанти барикадуються в різних приміщеннях і створюють потужні опорні пункти.
- Зокрема, 16 липня стало відомо, що українські оборонці взяли під контроль північну частину Старомайорська. Російські окупанти намагалися її відбити, але згодом почали відступати. 25 липня повідомлялося, що ЗСУ вдалося просунутися ще на 750 метрів у глибину противника.
- Звільняли Старомайорськ українські оборонці під щільним вогнем ворожої авіації та артилерії. Далі відбулася зачистка території.
- Деокупація даного населеного пункту відкриває перспективи для руху далі і блокування можливостей росіян, щоб вони не змогли повернути втрачені позиції.