Інтрига Снігурівки, або "Сюрпризи" від ЗСУ, про які поки мовчать

Протягом останньої доби в інформаційному просторі дуже багато повідомлень щодо міста у Миколаївській області – Снігурівка.

Херсон ще ближче

Окупанти панікують, що ЗСУ почали звільнення міста і навіть зайшли до нього, а за деякими повідомленнями – вже звільнили і роздовбали колони окупантів, які втікали з міста.

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Повторюся, вірте лише офіційним повідомленням. Якщо Генштаб ЗСУ не повідомляв таку інформацію, отже, до неї слід ставитися, скажімо, так, насторожено.

Пастка тисне дедалі сильніше

Проте зазначу, що Снігурівка вже доволі тривалий час перебувала в становищі оперативного оточення, м'яко кажучи. Саме місто є важливим трампліном як в операції зі звільнення Херсона, так і Берислав-Козацької локації.

Російські окупаційні війська, усвідомлюючи це, завзято утримували цю локацію, підтримуючи її всім, чим тільки можна, й у будь-якому стані. Наприклад, кидали одночасно як пошарпані підрозділи 20-й мотострілецької дивізії 8-ї окремої загальновійськової армії, і свіжі БТГр зі складу 38-й МСБр 35-й окремої загальновійськової армії.

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ЗСУ завзято, планомірно і головне терпляче точили потенціал російських окупаційних військ у снігурівській локації. Росіяни там вже доволі тривалий час перебувають у пастці та зазнають регулярних втрат.

Так чи інакше, а контрнаступ має розпочатися на одному з цих напрямків. Чи почався він? Повірте, не пабліки і сторінки російських пропагандистів тому мають бути маркером, а саме Генштаб ЗСУ. Решта – від лукавого.

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