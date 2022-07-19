Є дві кандидатури на посаду генпрокурора, – ЗМІ

Верховна Рада 19 липня проголосувала за звільнення Ірини Венедіктової з посади генеральної прокурорки. Наразі є щонайменше два кандидати на вакантну посаду.

Імена претендентів "Українській правді" назвали джерела видання у Верховній Раді та Офісі генпрокурора. Зазначається, що мовиться про призначеного виконувача обов'язків генпрокурора Олексія Симоненка та народного депутата Андрія Костіна.

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Хто може очолити Офіс генпрокурора

За даними джерел "Української правди", на заміну Ірині Венедіктовій наразі є два претенденти – колишній заступник генпрокурорки Олексій Симоненко та народний депутат від "Слуги народу" Андрій Костін.

Депутатам поки що не повідомляли, коли у Верховну Раду внесуть кандидатури нового генпрокурора, а разом з тим й нового очільника Служби безпеки України, який замінить на посаді звільненого Івана Баканова.

Ймовірно, поки що керуватимуть обидвома правоохоронними органами визначені указами президента виконувачі обов'язків. Нагадаємо, що такі функції в СБУ отримав Василь Малюк.

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Репутація обидвох кандидатів – сумнівна

До слова, джерела "Української правди" називають Олексія Симоненка людиною заступника очільника Офісу Президента Олега Татарова. Саме Симоненко, зокрема, відповідав за передачу скандальної справи щодо Татарова від НАБУ в СБУ, а також журналісти фіксували його на святкуванні Дня народження заступника Єрмака.

Тим часом Костін у 2010 році був обраний депутатом Одеської міської ради від партії "Фронт змін", а 2019 року – нардепом від "Слуги народу". Він претендував на посаду очільника САП, проте експерти з громадських організацій оцінили його, як кандидата з сумнівною репутацією.

Журналісти "Схем" виявили, що дружина й донька Костіна працюють помічницями-консультантками в інших народних депутатів, а сам Андрій Костін "працевлаштував" взамін родичів своїх колег. Крім того, нардеп не декларував дохід від продажу квартир в Одесі, але декларував корпоративні права разом з дружиною в адвокатській компанії "Право".

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