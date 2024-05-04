Хто може звільнитися з військової служби та які для цього необхідні підстави

Повномасштабна війна в Україні триває вже понад 2 роки. Українські захисники боронять нашу державу від початку повномасштабного вторгнення, а хтось ще раніше почав давати відсіч ворогу в зоні АТО.

Тому логічним постає питання щодо демобілізації. Уряд ухвалив новий законопроєкт про мобілізацію № 10449, однак положення щодо демобілізації вилучили з закону за ініціативи Олександра Сирського. Нині демобілізація не відбувається, однак за вагомих підстав можна звільнитися зі служби, передає 24 Канал.

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Загально про демобілізацію

Згідно з чинним законодавством, питання демобілізації закріпленні у статті 26 Закону України Про військовий обов'язок і військову службу. У положеннях цього законну мовиться, що строк служби для рядових, сержантів, старшин, молодших, старших та вищих офіцерів під час дії воєнного стану є таким:

до 12 місяців для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти магістра;

до 18 місяців для солдатів й матросів, сержантів й старшин, які проходять строкову військову службу в ЗСУ та інших військових формуваннях;

до 3 років для контрактників ЗСУ, які служать рядовими, від 3 до 5 – ті, хто служать сержантами й старшинами;

від 3 до 5 років для громадян, яким первинне військове звання присвоєне після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу;

5 років – для військовослужбовців, які закінчили заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти та здобули рівень фахової передвищої військової освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу;

від 1 до 5 років – інші громадяни.

Водночас демобілізація строковиків, згідно з чинним законодавством, під час воєнного стану не відбувається. Однак від 1 серпня 2023 року строковики можуть добровільно мобілізуватися й стати на захист країни. Вже у лютому 2024 року Володимир Зеленський підписав указ про демобілізацію строковиків. Військовослужбовців відправляють у запас, а також надають відстрочку на 12 місяців.

Підстави для демобілізації

В Україні продовжує діяти воєнний стан, а тому усі мобілізовані продовжують нести службу до скасування воєнного стану або проведення демобілізації. Нині уряд розробляє нове положення про демобілізацію.

Однак звільнитися зі служби можна, якщо для цього є вагомі підстави, зокрема – за станом здоров'я або за сімейними обставинами. Так, щоб звільнитися за станом здоров'я, необхідно пройти військово-лікарську комісію, на якій повинні визначити військовослужбовця або непридатним до служби, або тимчасово непридатним з переоглядом через 6 – 12 місяців.

Якщо у військового під час ВЛК виявили важкі хвороби, то йому можуть призначити лікування й звільнити зі служби. Через визначений термін військовозобов'язаний має повторно пройти обстеження, і якщо стан не покращився, то його можуть визнати непридатним й виключити з обліку.

Що стосується звільнення за сімейними обставинами, то тут є чіткий перелік підстав. Так, звільнитися зі служби можна:

у зв'язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років;

у зв'язку з вихованням дитини, хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров'я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, але якій не встановлено інвалідність;

у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я;

у зв'язку з наявністю дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи;

у зв'язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю I групи;

у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

військовослужбовці-жінки – у зв'язку з вагітністю;

військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку;

один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років;

військовослужбовці, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років;

якщо їхні близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Чи можуть звільнитися зі служби контрактники

В Умовах воєнного стану військові, які несуть службу за контрактом, не можуть звільнитися зі служби. Якщо термін дії контракту закінчується, то його автоматично продовжують. Такі військові несуть службу до:

кінця воєнного стану;

демобілізації;

поки не з'явиться підстава для звільнення відповідно до закону.

Тобто усі вищеперераховані підстави для звільнення поширюються лише на мобілізованих, а не на контрактників. Втім, громадяни інших країн, які служать за контрактом, можуть звільнитися у будь-який момент за власним бажанням.