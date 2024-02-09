Зеленський ризикнув рейтингом, звільняючи Залужного: Шейтельман пояснив цей крок
Ввечері 8 лютого стало відомо про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Соцмережами поширились думки про "зраду" президента Володимира Зеленського, який буцімто позбувся потенційного конкурента на наступних виборах.
Політтехнолог Михайло Шейтельман прокоментував 24 Каналу реакцію українців на звільнення Залужного. Він наголосив, що своїм рішенням Зеленський добровільно зменшив власний рейтинг, а тому про жодні політичні перегони не йдеться.
До теми Дякуємо, пане генерале: українці висловлюють повагу Залужному після відставки
"У Зеленського на момент ухвалення цього рішення рейтинг довіри був приблизно 70%. Тепер нічого не робити не впливало б на рейтинг Зеленського, а звільнити – гарантовано в мінус рейтингу", – зазначив Шейтельман.
Тому очевидно, що президент так бачить, як Верховний Головнокомандувач. На його думку, звільнення Залужного й призначення натомість Сирського якимось способом наблизить перемогу України у війні.У The Washington Post написали, що Зеленський зробив ставку на Сирського в подальшому веденні війни, оскільки той має більше зв'язків із військовими США, ніж Залужний.
Керівництво України єдине в головному
"Думаю, ніхто не сумнівається, що Зеленський, Сирський і Залужний хочуть того самого – перемоги України. Це на першому місці. Тому я не готовий повірити, що Зеленський хоче програти війну, а потім піти на другий строк – це маячня", – констатував Шейтельман.
Так, кожен із представників влади діє в найкращий можливий спосіб. Якщо українці вже обрали цих людей, то треба їм довіряти.
Звільнення Залужного: основне
- Першим про звільнення головнокомандувача ЗСУ повідомив міністр оборони Рустем Умєров. Він подякував Залужному й заявив про потребу змін.
- Новим головнокомандувачем ЗСУ став Олександр Сирський. Президент озвучив перелік змін, яких очікує з перестановками у військовому керівництві, зокрема детальний план дій на 2024 рік.
- Радник голови ОПУ Михайло Подоляк пояснив, що звільнення Залужного було зумовлене низкою чинників. Зокрема, ідеться про потребу переглянути тактику дій, щоб не допустити стагнації на фронті.