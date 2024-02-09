Зеленський ризикнув рейтингом, звільняючи Залужного: Шейтельман пояснив цей крок

Ввечері 8 лютого стало відомо про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Соцмережами поширились думки про "зраду" президента Володимира Зеленського, який буцімто позбувся потенційного конкурента на наступних виборах.

Політтехнолог Михайло Шейтельман прокоментував 24 Каналу реакцію українців на звільнення Залужного. Він наголосив, що своїм рішенням Зеленський добровільно зменшив власний рейтинг, а тому про жодні політичні перегони не йдеться.

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"У Зеленського на момент ухвалення цього рішення рейтинг довіри був приблизно 70%. Тепер нічого не робити не впливало б на рейтинг Зеленського, а звільнити – гарантовано в мінус рейтингу", – зазначив Шейтельман.

Тому очевидно, що президент так бачить, як Верховний Головнокомандувач. На його думку, звільнення Залужного й призначення натомість Сирського якимось способом наблизить перемогу України у війні.

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У The Washington Post написали, що Зеленський зробив ставку на Сирського в подальшому веденні війни, оскільки той має більше зв'язків із військовими США, ніж Залужний.

"Думаю, ніхто не сумнівається, що Зеленський, Сирський і Залужний хочуть того самого – перемоги України. Це на першому місці. Тому я не готовий повірити, що Зеленський хоче програти війну, а потім піти на другий строк – це маячня", – констатував Шейтельман.

Так, кожен із представників влади діє в найкращий можливий спосіб. Якщо українці вже обрали цих людей, то треба їм довіряти.

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