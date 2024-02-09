Звільнення – це не катастрофа: Данілов розповів про майбутнє Залужного

Досвід Залужного буде корисним для перемоги України. Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів в ефірі Українського радіо. Щоправда, він не деталізував, яку посаду можуть запропонувати колишньому головкому.

Після заміни Залужного на Сирського суспільство активно обговорює подальшу долю Валерія Федоровича. А ще переглядає зворушливе відео нагородження Залужного зіркою Героя.

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Данілов висловився про майбутнє Залужного

Сьогодні я був присутній на церемонії вручення Валерію Федоровичу зірки Героя України, і я впевнений, що досвід Валерія Федоровича обов'язково буде використаний для подальшої нашої перемоги,

– запевнив він.

І додав: "Ми всі українці. Ми маємо розуміння, що треба бути спільними в боротьбі з агресором, який є зараз на нашій території тимчасово. І нам треба в цій боротьбі залучати всіх, хто має досвід, хто має бажання боротися і виборювати нашу перемогу".

Данілов вважає, що прізвища не такі важливі

В інтерв'ю виданню "Бабель" Олексій Данілов наголосив: не важливо, хто стоїть на чолі системи, якщо вона працює.

Ми за всі ці роки не змогли зрозуміти, що працюють тільки системи, а не покладання на особистості. Треба розуміти, що ми перебуваємо на остаточному періоді руйнації радянської системи державного управління, на остаточному періоді руйнації всього радянського, яке ще лишилося на території нашої країни,

– сказав він.

За словами Данілова, після нашої перемоги Україна буде зовсім іншою "і ми врешті-решт зможемо отримати можливість побудувати ту Україну, про яку мріяли сотні років".

Залужний – це епоха

З біографією Сирського, який замінив Залужного на посаді головкома, ви можете ознайомитися за цим посиланням. А ще ми зробили добірку фотографій – на них видно, як змінювався колишній головком за роки війни.