Інформація про "звільнення Залужного" сколихнула мережу: українці відреагували мемами

Увечері 29 січня почали поширювати інформацію щодо звільнення Залужного, згодом її спростували. 24 Канал підготував добірку мемів про ситуацію зі звільненням Валерія Залужного.

У мережі пройшлися по анонімних джерелах, які нібито підтвердили звільнення Залужного: багато користувачів поширювали скриншот діалогу в дусі " – Інформація достовірна, звідки? – Мені прислала кума". Також поширювали відео, де головком нібито говорить "не с**іть, батько з вами".

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Українці вже зробили меми стосовно звільнення Валерія Залужного

Їх не так багато – можливо, тому, що "звільнення Залужного" мусували в інформпросторі вже кілька разів. Що цікаво, в них обіграно постаті політиків минулого, зокрема колишнього прем'єра Володимира Гройсмана та президента-втікача Віктора Януковича.

Соцмережі обговорюють звільнення Залужного та реагують на допис Міноборони

Також користувачі жваво обговорюють, хто міг би замінити Валерія Федоровича. Пропонують кандидатури Пса Патрона, Арестовича, Тищенка та навіть Ґєрасімова.

Кого можуть призначити замість Залужного, хто очолить Збройні сили: жартівливі версії соцмереж

Найактивніше обговорюють "призначення" Арестовича. В коментарях дописувачі обігрують його прогнози про два-три тижні, а також інформацію про бойові виходи.

Соцмережі жартівливо обговорюють Арестовича як можливого нового Головнокомандувача Збройних сил:

Яка цікава молода людина – очі такі розумні.

Він захистив кордон у Техасі та штурмував пустелі, ховаючись за кактусом. Особисто бачила моя бабуся кота по лінії діда, що в Другу світову сиротою залишилася, написала у Вайбері. Вірю містеру Алексу. Перемога близько, максимум через 14 – 21 день.

Ну 33 виходи за два-три тижні все-таки!



Що відомо про "звільнення Залужного"