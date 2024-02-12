Ризиковане рішення, – Маломуж прокоментував зміну військового командування України

Володимир Зеленський 8 лютого відправив у відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Тепер перед новим очільником Олександром Сирським та його командою стоїть низка важливих завдань.

Для того, щоб активізувати наші дії на фронті та не дати ворогу наростити зусилля потрібна нова стратегія. Про це 24 Каналу розповів генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що її розробляв ще Валерій Залужний з командою, втім Зеленський вирішив, що армії потрібне оновлення.

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Які завдання стоять перед Сирським

Президент України також змінив командирів військ, підрозділів, штабів. Однак треба зважати на час, у якому ми живемо. Бо Україна перебуває у стані війни, тому зрозуміло, що потрібні люди, які вже мають бойовий досвід. Часу на те, щоб вчитися й призвичаюватися – нема.

Це ризиковане рішення, бо як правило нова команда потребує входження, навіть з досвідом бойової роботи. Але завдання перед ними стоять, люди вже мають досвід на конкретних напрямках. Думаю, на нових посадах вони швидко адаптуються,

– підкреслив генерал армії у відставці.

Зараз важливий акцент на тому, щоб справді побачити успіхи на фронті. Микола Маломуж наголосив, що від нового командування очікують виконання 3 важливих завдань:

втримати позиції та обороняти укріпрайони, особливо там, де ворог має прориватися;

знищувати російські резерви;

готуватися до потужних наступальних операцій.

Що для цього потрібно

Новий Головнокомандувач має продемонструвати нову стратегію ведення війни, нестандартні дії, не тільки оборону й не тільки наступи по мінних полях, але й неочікувані удари, знищення логістичних центрів у тилу ворога. Зміна людей на різних напрямках показує, що саме такий пріоритет визначили.

Не варто думати, що все зробиться автоматично, але стратегія війни та методи її ведення – є визначальними. Для цього потрібні союзники. На наступному засіданні "Рамштайн" конкретно вирішать, що нам постачати. Є вже низка країн, які погодилися це робити,

– додав Маломуж.

Другий етап – це допомога з боку США, наприклад, з F-16. Передача винищувачів не обмежена пакетом військової допомоги, який ще не прийняв Конгрес. Зрозуміло, що також потрібні далекобійні ракети, снаряди. Україні треба купляти зброю на зовнішніх ринках, а особливо боєприпаси – радянські та натовські. Це ще один підхід, який забезпечить армію.

Важливий і наш військово-промисловий комплекс, який має працювати цілодобово та показати надзвичайно високий рівень. Ключовими є дрони та ракетні системи балістичного типу до 2 тисяч кілометрів, щоб знищити всю потугу на території Росії та на окупованих територіях України,

– наголосив генерал армії у відставці.

Отримання та виготовлення зброї зараз як ніколи на часі. Але всі ці моменти мають бути реалізовані у сенсі стратегії. Тож найближчі місяці ми розглядаємо як дуже потужні з огляду на підготовку.

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